A TNT podcast új adásában Ránki Sára bűnügyi nyelvész volt a vendégünk, aki elmagyarázta, egyáltalán mi is az a bűnügyi nyelvészet, és mesélt néhány izgalmas esetről is, amikor a bűnözők nyelvhasználatát vizsgálva tudott segíteni a nyomozóknak.

Az adásból kiderül még többek között, hogy

Mi az a podcast és miért jó?

A podcast az interneten bármikor elérhető rádióműsort jelent, ami rendszeresen jelentkezik. A podcasthallgatást okostelefonos alkalmazások és szolgáltatások segítik, amikkel az adások letölthetők, offline is hallgathatók, és megjegyzik, hogy hol tartottunk legutóbb egy műsorban. Podcastot hallgatni vezetés, házimunka vagy sportolás közben is lehet, míg olvasni nemigen. Az Indexen a támogatóinknak hála egy csomó podcast indult az elmúlt hónapokban, ezúton is köszönjük, hogy ezt lehetővé tették az olvasóink.