Megvannak az ország természetközeli területei, térképre tették a magyar ökoszisztémát

Elkészült Magyarország ökoszisztéma alaptérképe, amely az ország természeti rendszereinek állapotát mutatja be és értékeli. Bár a térképet elsősorban nyilván szakemberek fogják használni, a térkép online mindenkinek elérhető ezek a linken. A baloldali menüben további megjelenítési lehetőségek jönnek fel: sok más opció mellett beállíthatjuk, ha mondjuk csak a szikes gyepeket, a gyertyányos-tölgyeseket vagy a puhafás ártéri erdőket lássuk. A térkép ugyan csak egy pillanatnyi állapotot mutat, de fontos és részletes információkat nyújt, amiket helyi átalakításoknál, beépítéseknél, környezetpusztításnál vagy spontán változások követésénél is nagyon lényegesek lehetnek.

Magyarország környezeti állapota a klímaváltozással összefüggésben is nagyon gyorsan változik, a erdészeti szakemberek például középtávon lényegében már biztosnak mondják a bükkösök visszaszorulását, hogy a hazai fenyvesek gyakorlatilag halálra vannak ítélve, vagy hogy az aszályosodással összefüggésben a Kiskunság például fésivatagossá válik. Az éghajlati övezetek gyorsan alakulnak át, és az emberi tájalakítás, engedélyezett és engedély nélküli erdőirtások, új parkolók melletti favágások (mint most a Normafán, fapótlás nélkül) is tartós tájsebeket okoznak. Az ökológiai sérülékenység mellett a magyar állam intenzív erdősítési programot hajt végre, ennek nyomon követéséhez is fontosak a részletes térképek.

A most nyilvánosságra hozott „Magyarország ökoszisztéma alaptérképe” nélkülözhetetlen lesz a változásokat követő későbbi monitorozásokhoz is, és nagy részletgazdagsággal mutatja be a zöldinfrastruktúra jelenlegi állapotát, segít a fejlesztések tervezésében is.

Részletes, mindenre kiterjedő terepi felmérésre a térkép készítői szerint az egész országban nincs lehetőség annak óriási időigénye miatt, de a térképhez több módszertani fejlesztést, újszerű technológiát alkalmaztak. A valós állapotot minél jobban tükröző meglévő adatok mellett elsősorban a távérzékelés módszereire alapoztak, hogy kiegészítsék és pontosítsák a térképet.

Az Európai Unió Biodiverzitás Stratégiájához kapcsolódó térkép az ország legrészletesebb nyilvános felszínborítási adatbázisa – idézi az MTI Sik Andrást, az alaptérkép létrehozásában közreműködő Lechner Tudásközpont (egyébként többek között Mars-kutatásairól is ismert) térbeli szolgáltatások igazgatóját. A térkép segítséget nyújthat a területek optimális felhasználásának megválasztásában. A jövőben tervezik az alaptérkép fejlesztését, a térbeli részletesség növelését. A térkép jelenlegi állapotát mutató felméréseket rendszeresen megismételnék, valamint követnék a változásokat is – mondta Sík András.

A térkép létrehozásában részt vett még az Ökológiai Kutatóközpont, Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya, az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Agrárgazdasági Kutatóintézete.