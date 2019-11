E-cigaretta miatt került életveszélyes állapotba egy angol tinédzser

Mint most nyilvánosságra került , tatasztrofális légzési elégtelenséggel került kórházba és szorul életfenntartó kezelésre egy 19 éves fiú Nottinghamben. A korábban egészséges tinédzser légzése az orvosai szerint az e-cigaretta miatt omlott össze, a gyanú szerint valamelyik adalékanyag váltott ki allergiás reakciót a szervezetében. Az e-cigaretta az Egyesült Államokban több fiatal halálát okozta, ennek pontos oka azonban továbbra sem tisztázott.

Az Ewan Fisher nevű fiú 4-5 hónapja használt kétféle, azonos hatóanyagot tartalmazó e-cigarettát. A valamelyik belélegzett komponens által kiváltott allergiás reakciója miatt bekövetkező tüdőgyulladása olyan súlyosságú lett, hogy csak gépekkel tudták életben tartani. Tünetei jelentkezése után egy héttel lázzal és erős köhögéssel, légzési nehézségekkel került kórházba, ahol gyorsan romlott az állapota, és hamarosan összeomlott a légzése, ezért lélegeztetőgépre került. Tíz nappal később már kritikus volt az állapota, és bár meggyógyult, hosszú 14 hónapos rehabilitáció várt rá.

A kutatók és az orvosok egyre megosztottabbak az E-cigaretta megítélésében. Az USA-ban az ottani, nagyrészt a fiatal, 27 év alatti használók körében bekövetkező légzési problémák és váratlan halálesetek miatt nagy vita van az e-cigaretta megítélésében. A kockázatokról szóló bizonyítékok azonban még nem egyértelműek, az Egyesült Királyságban az egészségügyi hatóságok most is azon a véleményen vannak, hogy az e-cigaretta 95 százalékban biztonságosabb a hagyományos dohányzásnál. Új kipróbálóknak természetesen nem ajánlják, de a már függőknek megfelelő helyettesítő szernek mondják továbbra is.

A 19 éves fiú angol orvosai szerint két tanulsága mindenképpen van az esetnek: egyrészt, a nem tipikus légzési problémáknál mindig figyelembe kell venni a lehetőséget, hogy a problémát e-cigaretta okozhatta, másrészt, általában is „át kell gondolni, hogy az e-cigaretták sokkal biztonságosabbak a dohánynál”.

(Sky News)