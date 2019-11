Fekete pontot adna a Chrome a lassú oldalaknak

Fekete és (talán) piros pontok osztogatásába kezd a Chrome böngésző, ha valóra válik a Google elképzelése: a tervek szerint a szoftver hamarosan egy külön képernyővel jelezné, ha a felkeresett weboldal betöltésére várni kell – írja az IT Café.

Ezen a képernyőn jelenne meg az adott helyre vonatkozó értékelés is, mely azt is jelezné, ha a webhely nemcsak kivételesen, hanem általában is lassú. Egy másik ötlet, hogy a betöltődés folyamatát jelző bitkukac változtatná színét zöldről pirosra, illetve vissza a sebesség függvényében.

A San Franciscóban rendezett Chrome Dev Summiton bemutatott új funkció érkezése egyelőre nincs dátumhoz kötve, a Google inkább csak teszteli az érdeklődést. A böngészőért felelős csapat elmondása szerint másokkal közösen végeznék a weboldalak sebességének értékelését, és tisztában vannak azzal is, hogy mennyire sok minden múlik majd az értékelés paramétereinek eltalálásán.