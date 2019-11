Megvan az ebola elleni védőoltás, rapid tempóban zajlik az engedélyezés

Két évtizednyi kutatás után megvan az ebola elleni vakcina. A Merck német gyógyszergyártó Ervebo nevű készítmény hivatalos forgalomba hozását hétfőn engedélyezte is az Európai bizottság, a jelentőségét pedig mutatja, hogy két nappal később már a WHO is előminősítette. Ez az eddigi leggyorsabb előminősítési folyamat az egészségügyi világszervezetnél.

Az Ervebo hatékony védelmet jelent az ebola ellen. A WHO szakértői stratégiai tanácsadó csoportja azt javasolta, hogy vegyék fel a védőoltást a világszervezet ebola elleni eszköztárába.

Történelmi lépést tettünk azért, hogy biztosítsuk: a leginkább rászorulók hozzáférhessenek az életmentő vakcinához

– mondta a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. „Az előminősített oltóanyaggal és a kísérleti kezelésekkel az ebola immár megelőzhető és kezelhető” – tette hozzá az MTI szerint.

Az előminősítéssel a vakcina egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy széles körben elérhetővé váljon.

Az első engedélyezett dózisok valószínűleg 2020 közepétől állnak majd rendelkezésre.

A WHO következő lépése, hogy megkönnyítse a védőoltás engedélyezését a veszélyeztetett országokban. Több afrikai hatóság jelezte, hogy a világszervezet ajánlását követően mielőbb forgalmazni akarják a vakcinát.

Az oltóanyagot már kipróbálták a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol több mint 2190-en vesztették életüket ebolában az elmúlt egy évben. A WHO szerint legalább 236 ezer embert oltottak be, köztük 60 ezer egészségügyi dolgozót. A vakcinát egy különleges eljárással tették elérhetővé, amely indokolt esetben még a forgalomba hozatali engedély megadása előtt lehetővé teszi a használatát. Egy másik, a Johnson & Johnson amerikai vállalatcsoport által kifejlesztett oltóanyag egyelőre kísérleti fázisban van.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban több mint egy éve pusztít az ebolajárvány. A helyzet csak 2014-2016-ban volt rosszabb, amikor a betegség több mint 11 ezer emberét oltotta ki Nyugat-Afrikában. A vírust 1976-ban, a Kongó keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először. Természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb terjesztői denevérek lehetnek. A kór fertőzött ember vagy állat vérével vagy testnedvével való közvetlen érintkezés által terjed. A betegség súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány általában 30-50 százalék körüli, de egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet.

(Borítókép: Az ENSZ Munosco nevű szervezete által kirakott tájékoztató az ebola tüneteiről Kongóban. Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary)