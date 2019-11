Jön a Google-ös bankolás

A Google is belép a bankok és a személyes pénzügyi szolgáltatások piacára. Jövő év elején indítják az átutalási betétszámlát kínáló, Cache nevű rendszerüket, a pénzügyi szolgáltatásokat az együttműködő banki partnerek fogják biztosítani az ügyfeleknek.

A fejlesztésről mélyebben író Wall Street Journalnak Caesar Sengupta, a Google fizetési megoldásokért (és a következő egymilliárd felhasználóért) felelős ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy partnereiket a korábban jellemző banki megoldásoknál ügyfélbarátabb, frontend-centrikus szolgáltatások felé akarják terelni.

Miközben a banki tevékenységek alapvetően a partnereknél maradnának, a Google különböző extra előnyökkel kecsegteti az ügyfeleket és a bankokat is, példaként a különféle hűségprogramokat említik. Az a nem lényegtelen kérdés, hogy lesz-e szolgáltatási díj, a nyilatkozat szerint még nem dőlt el.

A már most is létező Google Pay és a többek között egyéni pénzátutalásokat egyszerűsítő Google Wallet mellett a Google-nek jó oka van a sietségre a további pénzügyi piaci terjeszkedésre. Az Apple Creditet nemrég elindító Apple mellett versenyt futnak a Facebookkal is, akiknek ugyan banki partnereik kiszállnak a libra kriptovalutás projektből, de éppen szerdán indították el Amerikában a Facebook Pay-t, amivel Zuckerbergék a személyközi átutalásokat, jegyvásárlást, játékon, appokon belüli vásárlásokat akarják megreformálni.