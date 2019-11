Pornhubra költözött a kínai propaganda

A hongkongi tüntetőket elítélő, a kínai rendőrséget ünneplő propagandavideók jelentek meg a világ legnagyobb online pornóoldalának számító Pornhubon. Bár a pornót Kínában hivatalosan spirituális szennyezőnek tekintik és tiltják, a tucatnyi videót a Kínai Népköztársaságból töltötték fel. A pornópropaganda válasz arra, hogy a Facebook és a Twitter, majd a YouTube is letiltotta Hongkong kapcsán a kínai állami narratívát, amit dezinformációs kampánynak tekintenek.

A június óta tartó hongkongi tüntetések és összecsapások (amik miatt most éppen bezártak az iskolák) nem csak az utcán zajlanak, a párhuzamos propagandaháborúban a tiltakozókat a kínai államközeli sajtó erőszakos tiltakozóknak, lázadóknak, veszélyes szeparatistának állítja be, míg a rendőrségi erőszakról és a demokratikus követelésekről nem nagyon számolnak be.

Nyugati ellencsapásként (vagy ha úgy jobban tetszik, az álhírek elleni védekezésként) először a Twitter kezdte blokkolni a kínai Hongkong-propagandát, majd csatlakozott a Facebook és a YouTube, ahonnan idáig 210 kínai csatornát tettek elérhetetlenné, melyek a videóplatform szerint „összehangolt befolyási akciót” hajtottak végre a hongkongos videóikban.

Ha a YouTube nem engedi nekünk, hogy feltöltsük ezeket a videókat, nincs más megoldás, mint hogy feltegyük őket a Pornhubra

– reagált erre egy Shu Chang nevű, 3 millió követővel rendelkező kínai online kommentátor. Az állam politikai retorikájából dolgozó influenszer a Weibón (nagyjából a kínai Twitteren) tette közzé, hogy néhány elvtársával együtt a pornóoldalra pakolják fel ezentúl a propagandavideókat. És valóban, a milfek, az öklözővideók és a „kiéhezett szöszi kóristalánynak öltözve fogadja a húsgólemet” munkacímű trending anyagok mellett a világ legnagyobb pornóoldalán ott vannak az állami CCTV hírei, melyekben a műsorvezető aggódó hangon kénytelen elítélni az erőszakos cselekményekért a tüntetőket.

Idáig legalább egy tucatnyi, a hongkongi „lázadókat” ócsárló, a kínai rendőrséget dicsőítő videó került fel a Pornhubra. A videók egy része a kommunista ifjúsági szövetség nevét viselő csatornán mennek, de a Quartz cikke szerint a kínai KISZ-nek valószínűleg nincs valójában köze a dologhoz. Kár, mert az oldal azt írja magáról, hogy a kedvenc könyve Hszi Csinping kínai elnök alapműve, ez pedig egy pornócsatornától igazán egyéni érdeklődésre vall. Akárki is csinálja, a videóknak egyelőre csak 32 feliratkozója és 9000 megtekintése volt, vagyis tömeges penetrációról egyelőre nincs szó.



