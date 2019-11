Pihe-puha dínó nyomaira bukkantak a Déli-sarkon

Puha tollas dinoszaurusz csontjait fedezték fel a Déli-sarkon – írja a CNN. A felfedezést részletező tanulmány szerint kutatók 118 éve Koonwarrában, Ausztráliában felfedezett leleteket vizsgáltak, amik korábban egy Déli-sarkhoz közeli tó alján, üledékkel fedve lapultak.

A leletek nem érték teljes meglepetésként a kutatókat. Madarak most is élnek a sarkkörön (például pingvinek), de madár- és dinoszaurusz csontokat is találtak már a régióban. Ettől függetlenül ez az első alkalom, hogy egy tollas dinoszaurusz maradványait találják meg.

A leletek között bizonyítékot találtak egy olyan húsevő dinoszaurusz létezésére, ami apró elő-tollakkal védekezett a szélsőséges időjárás ellen. Azért elő-tollak, mert közel sem annyira összetett a szerkezetük, mint a mai madarak tollainak. Inkább hasonlítottak szőrszálakra. A kutatók melanoszóma nyomaira bukkantak a leleteken, ami arra utal, hogy a korábban talált tollas dinoszauruszokhoz hasonlóan ezek a sarki egyedek is színesek, mintásak lehettek. Valószínűleg sötét színekben pompáztak, ami segíthette a rejtőzködést, a párkeresést, a kommunikációt, vagy a minél több hő begyűjtését a ritka napfényből.

Ez az első, hogy kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy dinoszauruszok és apró madarak extrém hideg körülmények között éltek, ahol hónapokig nem kelt fel a Nap.