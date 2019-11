Felhasználói adatokkal járulna hozzá a tudomány fejlődéséhez az Apple

Orvosi vizsgálatokat végző kutatóalkalmazást fejleszt az Apple, ami állításuk szerint az iPhone és az Apple Watch felhasználóitól gyűjtött egészségügyi adatokkal szolgálná a tudomány fejlődését – írja a Financial Times.

Az Apple Research névre hallgató alkalmazásban a felhasználók olyan vizsgálatokba szállhatnak be, mint az Apple Heart and Movement Study. Ez a mozgás és a szív egészsége közti kapocsra fókuszál, a célja pedig az, hogy a felhasználói adatok segítségével a kutatók a jövőben könnyebben fel tudják majd ismerni a szívproblémákra utaló korai jeleket. A cég szerint eddig rendkívül időigényes és drága volt a nagyszabású vizsgálatok lefolytatása,

az Apple Watch és az iPhone azonban az új alkalmazással karöltve képesek lehetnek megváltoztatni ezt.

Korábban már az Apple, a Google és az Amazon is jelentett be hasonló projekteket, de ezek nem voltak mentesek a botrányoktól. A Google éppen a héten került bajba, az amerikai kormány kedden jelentette be, hogy vizsgálódik a felhő alapú Ascension projekt miatt, melyben a cég állítólag a felhasználók és páciensek tudomása nélkül sok millió, talán több tízmillió egészségügyi rekordhoz jutott hozzá, melyek felhasználása sem tisztázott.

Az Apple ezt egyértelműen szeretné elkerülni. Külön kiemelték, hogy nagyon komolyan veszik a felhasználók adatainak védelmét, és hangsúlyozták azt is, hogy csak az embereken múlik, hogy miben vesznek részt, és milyen adatokat osztanak meg velük. A cég azt is hozzátette, hogy az adatokat nem adják majd ki harmadik félnek.

A techóriás egyébként korábban is kísérletezett már hasonlóval: a ResearchKit nevű alkalmazásuk szintén lehetővé tette, hogy az Iphone-felhasználók tudományos kutatásokban is részt vehessenek, a tudósok pedig több ezer ujjlenyomatot, mintát gyűjthettek be olyan sebességgel, amire korábban nem volt példa.