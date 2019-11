Tizenöt percenként meghal valaki Amerikában a szuperbaktériumok miatt

Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) friss jelentése alapján évente 2,8 millió ember fertőződik meg, és durván 35 ezer ember meg is hal az Egyesült Államokban a legkeményebb anitibiotikumoknak is ellenálló szuperbaktériumok miatt – írja a CNN.

A CDC hat év után adott ki ismét jelentést ezekkel kapcsolatban, ahhoz képest pedig kettővel bővült az azonnali megoldást igénylő baktériumok listája. Az is kiderült, hogy a kutatások alapján a kórokozók egyre jobbak abban, hogy megtanítsák egymásnak, hogy hatástalanítsák az antibiotikumokat, így pedig mostanra több olyan csodagyógyszer van, ami egyszerűen már nem tud csodát tenni.

Jó hír, hogy az antibiotikumok-rezisztens baktériumok melegágyának számító kórházak rengeteget tesznek a jelenség megfékezéséért, és sikerült is csökkenteni az intézményen belüli fertőzések számát. Összességében ugyanakkor mégis több lett a beteg, vagyis úgy tűnik, hogy a sokáig kórházi problémának tekintett szuperbaktériumok most már bárhol megtámadhatnak bárkit. Erre jó példa az 56 éves Peggy Lillis esete, aki kevesebb mint egy hét alatt halt meg a listán is szereplő Clostridioides difficile (C. diff) nevű baktérium miatt, ami egy antibiotikum-kúra után támadta meg a nőt.

A CDC tájékoztatása alapján a C. diff általában ilyenkor támad, az antibiotikumok ugyanis a káros baktériumok mellett sokszor a jókat is kipusztítják, így pedig a test nem képes felvenni a harcot más fertőzésekkel szemben. A listán szereplő baktériumok közül ez a legveszélyesebb, évente 12 800 ember halálát okozza. Az öt azonnali beavatkozást igénylő baktérium mellett a CDC másik tizenegy baktériumot és gombát is felsorolt, amik komoly veszélyt jelentenek, másik kettő helyzete aggasztó, négyet pedig megfigyelnek.

