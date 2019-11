A DSLR nem halott, és élvezi

Nyáron mutatta be a Canon az EOS xxD tükörreflexes cserélhető objektíves digitális kamerasorozatának legújabb tagját, a szeptemberben boltokba került Canon EOS 90D fényképezőgépet. A félprofi cropos (azaz nem teljes, full frame-es érzékelőjű) kamera a japán cég legendás két számjegyű sorozatának kilencedik – és mivel a matek nem jön ki tovább, egyben utolsó - tagja. A sorozat hírnevét a 2003-ban debütált, 6,3 megapixeles 10D, de még inkább az egy évvel később következő, 8,2 megapixeles igásló, az 20D alapozta meg. A 90D hű folytatója ennek a közép- és felső-közép DSLR- (digitális tükörreflexes) kategóriának, amit mindig is nagyon szerettek a felkészült amatőr és a szűk pénztárcájú hivatásos fotósok egyaránt.

Az, hogy a Canon, ha kisebb lendülettel is, de még mindig dolgozik tükörreflexes digitális fényképezőgépek fejlesztésén, több mint jelzésértékű.

Azt mutatja, hogy a tükör nélküli, cserélhető objektíves MILC-kamerák forradalma ide vagy oda, a Canon szerint korai még a DSLR-technológiát temetni, és bár az eladások csökkenő tendenciát mutatnak – bizonyos szegmensekben drámait –, érdemes azokkal a felhasználókkal is törődni, akik a tükör nélküli kameráktól idegenkednek, vagy ragaszkodnak azokhoz a funkciókhoz, műszaki megoldásokhoz, amik elvesznek a DSLR–MILC-evolúció során (a hosszú évek alatt összegyűjtögetett méregdrága objektívekről nem is szólva, amiket csak körülményesen, adapterrel lehet az új MILC-eken használni).

Fotó: Canon

A Canon a 90D-t a hivatásos és hobbifotósok és -videósok igényeit szem előtt tartva fejlesztette ki, ami persze elég tág célközönségnek tűnik. Bő két hét használat után azt mondanám, hogy inkább az elhivatott amatőrök és a viszonylag olcsó – jelenleg 400 ezer forint körül kapható – tartalékkamerát kereső profik lelhetik meg benne a számításukat. Még ennél is jobban belőve a potenciális felhasználók körét, azt mondanám, hogy a jól bevált DSLR-technológiához szokott természetfotósok, sportfotósok bizonyosan örömmel fogadják az új kamerát – és mondom ezt főként arra tekintettel, hogy a 90D-ben 10 kép/másodperces sorozatfelvételi mód párosul a jól megszokott optikai keresővel és precíz, 45 pontos (ha kell szemkövető) autofókusz rendszerrel, ami kis hibaszázalékos munkát tesz lehetővé.

Teszt hazai pályán

Munkám során hosszú ideig nyüstöltem egy 30D-t, majd egy 70D-t, és így kifejezetten nosztalgikus élmény volt újra a sorozat egy darabját használni. A próbaidőszak alatt úgy adódott, hogy nagyjából két hetet Japánban töltöttem, így tulajdonképpen hazavittem a 90D-t tesztelni. Ha nem is kifejezetten sportfotózásra vagy madárlesben görnyedős természetfotózásra használtam, azért tájfotózásra, utcai fotózásra, gyors point-and-shoot fényképezésre igen, és meglepve tapasztaltam, hogy milyen praktikus, jó útitárs volt.

Hogy milyen a 90D összehasonlítva az elődökkel? Mintha szinte semmi nem változott volna, ugyanakkor minden sokkal korszerűbbnek érződik benne. A masszív, mégsem bumfordi váz fogása, ergonómiája kifogástalan, csökkentett súlya kellemesen kiegyensúlyozott használatot tesz lehetővé. Az elmúlt években megjelent digitális fényképezőgépek szinte összes népszerű újítása megtalálható benne: készíthettem 4K videókat (ezekből alant látható egy keresetlen, nyers koncertfelvétel), használhattam a szinte végtelen képmódosító kombinációk bármelyikét, szerkeszthettem már a gépben az elkészült képeket a beépített RAW-szerkesztővel, kényelmesen, a hátlapi kijelző nagy és érintéssel vezérelhető képernyőjén, gyorsan és egyszerűen kalandozva a jól ismert, de minden korábbinál jobban testreszabható menüben.

Miután az utóbbi pár évben egy sor MILC-et volt alkalmam tesztelni, adta magát az összehasonlítás, hogy miképp muzsikál egy korszerű, mégis tradicionális DSLR az új, tükör nélküli rendszerekhez képest. A fő – igen, kissé talán pátoszos – megállapítás talán az lehetne, hogy a 90D olyan szerszám a fotós kezében, ami képes eggyé válni használójával. Van ugyan csendes mód benne, de mégis, a sorozatfelvétel 10 expó/másodperces kellemes kerregése, a tükörfelcsapódás, a redőnyzár hangja mind azt az érzést erősíti, hogy

a 90D a fotós meghosszabbított karja, a témával együtt rezdülő szeme.

Ez utóbbit leginkább a látványt száz százalékos hűséggel, késleltetés nélkül közvetítő optikai keresőnek köszönhető, aminek hiánya miatt olyan sokan, főként az idősebb korosztály tagjai, berzenkednek a MILC-ektól – nekik a 90D olyan otthonos és magától értetődő lehet, mint bármelyik korábban használt DSLR.

A képminőségre nem lehet panasz, a 90D fényszegény környezetben is remek, részletgazdag, alacsony zajszintű fotókat készít, a 32,5 megapixeles felbontás pedig több mint elég lehet, akár internetes, akár print felhasználásban gondolkodik a kamera használója. (A cikkben alább látható galériába egyébként a kamera által generált módosítatlan .jpg fájlokat válogattam össze, amikhez semmilyen képszerkesztő programmal nem nyúltam.) Ebben a tekintetben a MILC-ekkel még mindig egyenrangú fél a jó öreg – persze vadonatúj – DSLR.

25 Galéria: Canon EOS 90D Fotó: Nagy Attila Károly / Index

Amiben viszont köröket ver a legmodernebb MILC-ekre is, az a rendelkezésre állás, azaz az akkumulátoridő. A 90D-be a jól bevált LP-E6N akkut rakták, elvégre minek változtatni azon, ami tökéletesen működik. Egy töltéssel akár 1300 fotó is készíthető, és azt tapasztaltam, hogy a LiveView üzemmód sokszori használata mellett is bőven kitart egy jó napig is az erőforrás, ami egész napos kirándulások, városnézések, gyakori videózások mellett nem elhanyagolható szempont.

A kamera kezelőszervei nem változtak sokat, a főbb tárcsák és gombok ugyanúgy kézre állnak, mint az elődjeinél. (Örvendetes mondjuk a fókuszválasztó kar, azaz a kis joystick újbóli megjelenése a hátlapon.) Számora egyedül a hátoldali kijelző melletti multivezérlős tárcsa használata okoz még mindig gondot, ha rajtam múlna, azt javasolnám a Canonnak, hogy cseréljék le a nagyjából a 60D-vel bevezetett kettős kezelőszervet, mert a többirányú billenős tárcsa alatt a kétirányú kerék használata szerintem elég nehézkes, esetleges.

Cipőt a cipőboltból

Összességében kijelenthető, hogy a 90D-vel a Canon olyan APS-C szenzoros DSLR-t dobott piacra, ami tudásában elég közel van a full frame kamerák mezőnyéhez, ha nem is az EOS 5D Mark IV-hez, de mondjuk a második szériás 7D-hez. Az is jól látszik, hogy a Canon kifejezett szándéka életben tartani a tükörreflexes műfajt, noha azt nehéz megjósolni, mennyire járnak sikerrel.

Az látszik, hogy a már csak MILC-ekben gondolkodó konkurencia (Sony, Panasonic) felől érkező nyomás, illetve a mobilos fényképezés minden közösségi médiás platformot leuraló térnyerése nem kedvez a DSLR műfajának, a nagy rivális Nikon felől érkező aggasztó üzleti hírek is ezt támasztják alá. Egy viszont biztos: 2019-et írunk, és bármennyire szeretnék sokan, a DSLR még nem halott, sőt, okostelefonos kamerák csillió megapixelei ide, mesterséges intelligenciával turbózott szoftveres mobilfotózás oda, a 90D is jól mutatja, hogy

fényképezni még mindig fényképezőgéppel lehet igazán.

Főbb műszaki paraméterek:

Képérzékelő: 32,5 megapixeles, 22,3 mm × 14,8mm APS-C CMOS (1,6x crop), integrált tisztítási rendszerrel, DiGiC 8 képfeldolgozó processzorral.

Zárszerkezet: elektronikusan vezérelt redőnyzár, gyors visszatérésű, félig áteresztő tükörrel, 1/8000 mp zársebesség redőnyzárral, 1/16000 mp elektronikus zárral (LiveView módban), 100 ezer expozícióra tervezve.

Fényérzékenység: ISO 100-25600-51200.

Fehéregyensúly: AWB, Napfény, Árnyék, Felhős, Izzólámpa, Fehér fluoreszcens fény, Vaku, Egyéni, Színhőmérséklet-beállítás.

Élességállítás: 45 keresztszenzoros AF-pont, TTL-CT-SIR CMOS-érzékelővel (Optikai keresőn keresztül), Dual Pixel CMOS (fázis-különbség érzékeléses) autófókusz (LiveView és videó üzemmódban), 27 fókuszmező, f/8 fényerőnél is működőképes, fókuszkar a gyorsabb fókuszpont váltáshoz.

Dual Pixel CMOS autofókusz: arcfelismerés és AF követés, szem AF, FlexiZone, követési érzékenység beállítása (-2 és +2 között), gyorsulás követése (-2 és +2 között), AF-pont automatikus váltása (0 és +2 között).

Élességállítás módok: AI Focus, One Shot, AI Servo.

Képstabilizálás: nincs, optikai képstabilizátor a kompatibilis objektíveken, digitális képstabilizátor videókhoz.

Objektívek: EF és EF-S bajonett.

Kereső: optikai, 100% lefedettségű, 0,95×-es nagyítású pentaprizmás mattüveg, kb. 22 mm szemtávolság, -3 és +1 (1/m) közötti dioptriakorrekció.

A keresőben megjelenő adatok: AF-pontok, fókuszellenőrző fény, AF-területválasztási mód, záridő, rekeszérték, ISO-érzékenység, AE-rögzítés, expozíció szintje/expozíciókompenzáció, szpot fénymérés mérőköre, expozíciós figyelmeztetések, expozíciósorozat, vakukészenlét, nagy sebességű vakuszinkron, FE-rögzítés, vaku-expozíciókompenzáció, vörösszemhatás-csökkentő lámpa, kártyainformációk, sorozatfelvételben rögzíthető képek maximális száma (2 szemjegyig), csúcsfényárnyalat-elsőbbség, rács, elektronikaszint, képarány, akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése, figyelmeztető jelzés, villódzásérzékelés.

Hátoldali kijelző: 7,7 cm-es (3 inches), kihajtható, elfordítható, 1 040 000 képpont felbontású, érintésérzékeny Clear View II TFT.

LCD kijelző: van.

Vaku: beépített vaku, vakupapucs kompatibilis külső vakukhoz (E-TTL II EX-sorozatú Speedlite vakuk).

Fájltípusok: JPEG, MP4, CR3 és CRAW RAW.

Képméret: max 6960×4640 pixel állókép (32,3 MP), max 3840×2160 videó (4k).

Felvételkészítési módok: intelligens jelenetválasztó automatika (állókép és videó), kreatív automatika, SCN (portré, tájkép, közelkép, sport, éjszakai portré, kézi éjszakai üzemmód, HDR háttérfény-kompenzáció, étel, gyermekek, gyertyafény, csoportkép, pásztázás), kreatív szűrők, programautomatika, záridő-előválasztásos AE, rekesz-előválasztásos AE, manuális (állókép és videó), bulb és időzített (előre beállított extrém hosszú záridő), sorozatfelvétel (max 11 kép/mp sorozat sebesség, követő fókusszal, legfeljebb 58 JPEG és 25 RAW kép rögzítéséig), csendes egyképes felvétel, csendes sorozatfelvétel, egyedi, csoportkép, pásztázás.

Képstílusok: auto, normál, portré, tájkép, finom részlet, semleges, élethű, monó, saját beállítás (×3).

Képfeldolgozás a gépben: csúcsfényárnyalat-elsőbbség (normál és fokozott), automatikus megvilágítás-optimalizálás (4 beállítás), objektívoptimalizálás, zajcsökkentés hosszú expozíciónál, zajcsökkentés nagy ISO-érzékenységnél (4 beállítás), sorozatfelvételes zajcsökkentés, objektív peremsötétedés automatikus korrekciója és kromatikus aberráció korrekciója, kreatív segéd, kreatív szűrők (szemcsés fekete-fehér, lágy fókusz, halszemhatás, vízfestmény effektus, játékkamera effektus, miniatűr effektus, HDR), többszörös expozíció, RAW-képfeldolgozás, átméretezés.

Videó: 3840×2160 pixel Ultra HD (max. 30 kép/mp), time-lapse Ultra HD, slow-motion Full HD (max. 120 kép/mp).

Videó maximális méret: 29 perc 59 másodperc, 4 GB.

Menünyelvek: 29 nyelv, köztük magyar.

Tárhely: SD/SDHC/SDXC memóriakártya, Wi-Fi vezérlő NFC-vel.

Akkumulátor: LP-E6N Li-ion, egy töltéssel kb. 1200-1300 expozíció.

Csatlakozások: Hi-Speed micro USB 2.0, mini HDMI, bluetooth, wi-fi.

Váz: 701 gramm (akkumulátorral és memóriakártyával), alumíniumötvözet és polikarbonát gyanta, üvegszállal, időjárásálló szigeteléssel.

(Borítókép: Canon)