Sokkolták a csillagászokat Elon Musk műholdjai

Több mint kétezer műhold kering a Föld körül, ami megnehezíti a csillagászok dolgát. Eddig azonban ez nem okozott komoly problémát, mert vannak módszerek, amelyekkel elkerülhető, hogy ember által felbocsátott objektumokkal legyenek tele távoli csillagrendszerekről készülő képek.

Aztán jött Elon Musk a nagyra törő terveivel, és felrúgta ezt az egészet. A SpaceX űripari céggel ugyanis azt tervezi a milliárdos vállalkozó, hogy felbocsát a világűrbe összesen 42 ezer aprócska műholdat, hogy internetelérést biztosítson a világ minden pontján. Ebből még csak 122 van fent, de máris pánikolnak a csillagászok, mert látszik, hogy ebből még nagy bajok lesznek.

November 18-án a chilei Cerro Tololo Obszervatóriumban negyven felvételt készítettek az égboltról, és a kamera előtt elhúzó Starlink-műholdak gyakorlatilag beterítették a képet. Ezzel megnehezítik a tudományos munkát egy olyan létesítményben, amelynek a felépítésére és üzemeltetésére már súlyos milliókat költhettek.

Fotó: Cliff Johnson / Twitter

Bármilyen aprók is ezek a műholdak, a lemenő és a felkelő nap fényében szinte világítanak az égen a teleszkópok keresőjében, és ehhez nem is kell valami méregdrága tudományos berendezés, a világító pontok teljesen hétköznapi távcsövekkel is észlelhetők.

Az különösen aggasztó, hogy az űriparban érdekelt SpaceX aprócska műholdjai képesek megakadályozni a felszínről végzett tudományos munkát, miközben azok az űrben működő teleszkópok, amelyek telepítéséből a SpaceX is profitálhat, továbbra is zavartalanul működhetnek.

Nyilván a háttérképnek szánt fotókról maradéktalanul el lehet távolítani a műholdak nyomait, ám a tudományos munkában minden információt felhasználnak, és a nyers fotókon ott marad a fénylő objektumok lenyomata.

Elon Musk addig örülhet, amíg az elkeseredett csillagászok csak a Twitteren viccelődnek, és nem az utcán leparkolt Teslákra rajzolják fel kulccsal a műholdak szaggatott nyomait.

(Science Alert)