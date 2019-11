A Debreceni Egyetem is beszáll az e-sportba

A Debreceni Egyetem e-sport központot alakítana ki a Nagyerdei Stadionban, ahol a tervek szerint 60-65 számítógép fér majd el - írja a dehir.hu. Erről a napokban megrendezett szakkonferencián beszélt Bács Zoltán, az egyetem kancellárja.

Oktatási, kutatási és fejlesztési szempontból is fontosnak tartja az e-sportot az egyetem, hiszen a videojátékok versenyszerű használata is komoly fizikai és pszichológiai felkészülést igényel, edzéseken kell részt venni, de még a táplálkozásra is figyelni kell, hogy a versenyző nyugodtan végig tudjon ülni egy több óra hosszú bajnokságot.

A sport jövője – A jövő sportja című konferencián látványterveket is bemutattak a leendő sportközpontról.

Bevételi szempontból sem utolsók az e-sport rendezvények, a KPMG korábbi előrejelzése szerint idén már közel félmillió magyar rajongó követheti az eseményeket, miközben világszere 450 millióra nő a rajongók száma.

(dehir.hu)