Az amerikaiak enyhítettek a Huawei elleni szigoron

Újra ad ki engedélyt az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma az amerikai cégeknek arra, hogy kereskedhessenek a kínai Huawei-jel – írta a Washington Post.

A kormányzat részéről ezt a kereskedelmi miniszter még kedden jelentette be a Foxnak adott interjújában. Wilbur Ross 290 amerikai cégről beszélt, amelyek engedélyért folyamodtak, hogy a tiltás részleges feloldásával ismét kapcsolatba léphessenek a kínai vállalattal.

Eközött a legnagyobb techcégek is ott vannak, az Intel a Qualcomm és a Google is. Ha az óriásvállalat meg is kapja az engedélyt, a vele való kereskedéshez akkor „a Huawei-nek lehetősége lesz ismét hozzáférni a teljeskörű Google Play Services csomaghoz és azokat elérhetővé tenni az új modelljein, mint a Mate 30 Pro, vagy a MediaPad M6, amely megnyithatná a lehetőséget a szélesebb nemzetközi bevezetés előtt” – írta a Huaweiblog.hu.

A minisztréium még nem közölte, hogy a 290 kérvényből mennyit hagyott jóvá.

Ez nem jelenti, hogy a Huawei teljesen lekerül a tiltólistáról: csak olyan területen lehetséges vele a kereskedés, amely nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Például az 5G-t érintő területeken a Huawei továbbra sem üzletelhet az amerikai cégekkel.