Bibliai kígyó maradványai árulkodnak a múltról

Az ősi Najash rionegrina kígyófaj egy példányának remek állapotban megmaradt koponyáját találták meg őslénykutatók, és ezzel válaszokat kaphatnak a kígyók evolúciós fejlődésével kapcsolatban felmerülő kérdéseikre, hogy ezek a csúszómászók miként vesztették el a végtagjaikat, és hogyan fejlődött ki a különleges koponyájuk – írja a Live Science.

Fotó: Raúl O. Gómez / Universidad de Buenos Aires

A 95 millió évvel ezelőtt élt Najash rionegrina sok szempontból különleges állat. Egy korábbi felfedezésben pár koponyadarab mellett a csontvázának több darabja is előkerült, köztük a megmaradt hátsó végtagjaival, és a most felfedezett ép koponya alapján pontosítani lehet a korábbi ismereteket a fajjal kapcsolatban. Abban is egyedi a lelet, hogy az állat a sivatagban élt, és ennek köszönhető, hogy nem nyomódtak össze a csontjai, mint a tengeri üledékben fennmaradt kígyóké.

Korábbi elméletek szerint kisebb féregszerű és kis szájú kígyók lehettek a legegyszerűbb élő kígyók, és vak ásógyíkok lehettek az őseik. A Najash rionegrina fosszíliája viszont azt mutatja, hogy az ősi kígyók jobban hasonlítottak a maiakra, illetve az akkori nagytestű és nagyfejű gyík rokonaikra, és úgy fejlődött a koponyájuk, hogy viszonylag nagy zsákmányokat is képesek legyenek lenyelni.



Egyébként a Najash rionegrina nevének első része a bibliai kígyóra utal – héberül a nahash kígyót jelent –, míg a második tag a felfedezés helyét, az argentinai Río Negra tartományt jelzi.