Találtak egy helyet a Földön, ahol hiába van víz, semmilyen élet nem marad meg

Az élet a legextrémebb helyeken is felbukkan: a legszárazabb sivatagoktól a legmélyebb tengereken át a legfagyosabb és a legmérgezőbb pontokig találnak a biológus kutatók strapabíró élőlényeket, amelyek minden viszontagság ellenére köszönik, jól vannak ott. Ebből akár arra is következtethetnénk, hogy a Föld minden szegletében megél legalább valamilyen mikroorganizmus, de úgy néz ki, kutatók találtak egy helyet, ahol mégsem.

Ez a pont Etiópiában, a Danakil-mélyföldön található, és Dallolnak hívják. Dallol egy vulkáni kráterben fekvő geotermikus mező, ahol a Föld mélyéből felbugyogó forró víz elképesztően savas anyagokat, mérges gázokat és rengeteg sót hoz a felszínre magával. A legfrissebb eredmények szerint, amelyekről a CNN számolt be, az itt képződő tavacskák bár esztétikus látványt nyújtanak, alkalmatlanok arra, hogy bármiféle életnek otthont adjanak. A helyszínen az élet után folyó kutatásról korábban az Indexen is írtunk, ekkor még úgy tűnt, a tudósok megtalálták Dallolban az élet nyomait baktérium-DNS formájában.

A French National Centre for Scientific Research most publikált kutatási eredményei viszont arról tanúskodnak: semmi sem él meg ebben a hipersós és hipersavas vagy éppen magnéziummal túltelített környezetben. A környéken azért találtak egyféle mikroorganizmust, az úgynevezett halofil archaea példányait (ez egy kezdetleges, sókedvelő mikroorganizmus), de még ők is csak a hidrotermális mező melletti sós kanyonokban képesek megmaradni, a tavakban nem.

A totális élettelenség ráadásul annak ellenére konstans, hogy a szél és az intenzív emberi jelenlét miatt minden bizonnyal sokféle apró élőlény kerül a környékre. A CNN cikke szerint az előzetes eredményekkor azért tűnhetett úgy, hogy van élet Dallol medencéiben, mert első pillantásra a kovasavban gazdag ásványok szerkezete nem különbözik sokban a mikrobiális sejtekétől. De a részletesebb analízis során már kiderül, hogy ez pusztán megtévesztő hasonlóság.

A friss eredmények cáfolják azt az elméletet, hogy amennyiben egy bolygón található folyékony halmazállapotú víz, úgy legyenek bármilyen extrémek is az egyéb körülmények, a helyszín alkalmas az élet kialakulására és fennmaradására. A Dallolhoz hasonló környezetben más bolygókon sem számíthatunk rá, hogy a földihez hasonló biokémián alapuló életet találunk – mondta a tanulmányt jegyző Purificación López García.