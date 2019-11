Az átverés is irritál, de itt már beteg gyerekek életéről van szó

Támogass te is!

Rákos gyerekeknek kínált, kamu alternatív készítmények jelentették az utolsó cseppet a pohárban, ekkor döntött úgy Fábián István kémikus, hogy komolyan kell vennie az áltudományok elleni harcot.

Eleve irritál, ha átverik az embereket, de az különösen, ha ezzel még kárt is okoznak nekik

– mondta a Debreceni Egyetem volt rektora, a tudomany.hu, a Magyar Tudományos Akadémia ismeretterjesztő oldalának felelős szerkesztője a TNT 13. adásában. Fábián felháborítónak és megdöbbentőnek nevezte, hogy egy friss hír szerint egy új EU-s szakmai protokoll kifejezetten javasolja a homeopátiás állatorvoslást az ökogazdálkodásban:

Sokan azt hiszik, hogy a tudomány is hitkérdés. Nem az, ennek szigorú mechanizmusai vannak.”

Toxikus méretű környezeti parák, mozgó határértékek és a sokakat napi szinten érintő kérdés, hogy tényleg veszélyesen arzénes-e a víz Magyarországon több helyen: ezekről és sok más áltudományos ez meg azról fújja az információs buborékot az Index legújabb tech-tudományos podcastja 50 percben.

Fábián István azt is elmondta, mit gondol arról, hogy több magyar egyetemen már tananyagként szereplő hagyományos kínai és ajurvédikus módszerekről.

Egyrészt mindig arról megy a duma, hogy a külföldi kultúrák bejönnek Magyarországra, és tönkreteszik a mi saját kultúránkat. Ehhez képest most behoznak az orvoslásban olyan kultúrákat, amiknek nálunk semmi hagyományai nincsenek, nem tudjuk, ezek mire jók, mikor használhatók.

Mi az a podcast és miért jó?

A podcast az interneten bármikor elérhető rádióműsort jelent, ami rendszeresen jelentkezik. A podcasthallgatást okostelefonos alkalmazások és szolgáltatások segítik, amikkel az adások letölthetők, offline is hallgathatók, és megjegyzik, hogy hol tartottunk legutóbb egy műsorban. Podcastot hallgatni vezetés, házimunka vagy sportolás közben is lehet, míg olvasni nemigen. Az Indexen a támogatóinknak hála egy csomó podcast indult az elmúlt hónapokban, ezúton is köszönjük, hogy ezt lehetővé tették az olvasóink.