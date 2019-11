7 kilós vesét operáltak ki egy indiai betegből

Egy átlagos vese 120-150 grammot nyom, így a 7,4 kilós szerv, amelyet a delhi Sir Ganga Ram kórház sebészei távolítottak el egy betegből, egyértelműen a valaha Indiában kioperált legnagyobb vesének számít.

A beteg veséje az autoszómás domináns policisztás vesebetegség miatt nőtt ilyen hatalmasra. Amint a kór neve is mutatja, ciszták sokasága keletkezik a beteg veséjében, és ezek duzzasztják hatalmasra a szervet.

A beteg vesét, nagy mérete ellenére, csak akkor távolítják el a betegből, ha az feltétlenül szükséges, például fertőzés keletkezik benne, vagy belső vérzést okoz. Ugyanis amíg legalább csökkent mértékben, de működik, vagyis szűri a vért, és kiválasztja a benne lévő salakanyagokat, addig még mindig jobb, mintha a beteg egyáltalán nem rendelkezne vesével.

Ebben az esetben is súlyos fertőzés állt fenn. Az egyik orvos a BBC-nek elmondta, hogy a beteg bakteriális fertőzése nem reagált az antibiotikumokra, és az óriásira növekedett szerv már légzési nehézségeket okozott a betegnek. Ezért kellett eltávolítani.

Bár az orvosok számítottak arra, hogy a vese nagy lesz, a tényleges mérete még őket is megdöbbentette. A beteg másik veséje továbbra is működik, pedig az még az eltávolítottnál is nagyobb. A Guinnes-rekordok könyve szerint az eddigi legnehezebb vese 4,5 kilós volt, de az urológiai tankönyvek említenek egy 9 kilós amerikai és egy 8,7 kilós holland példányt is.

Az indiai orvosok gondolkodnak azon, hogy beküldik a vesét (vagy legalábbis annak dokumentációját) a Guinness Rekordok Könyve szerkesztőségének.