Jégtömbbé fagyasztottuk a strapatelefont, majd felhívtuk

Ha van egy olyan közös pont, ami a legtöbb telefontípusra jellemző ártól és kortól függetlenül, az a pókhálósra törés. A szép kecses üvegborítások nemcsak az ujjlenyomatokat vonzzák, hanem a töréseket és a repedéseket is. Persze lehet azt mondani, hogy erre való egy tok, de egyrészt ezzel pont a szép és kecses kialakítás veszik el, másrészt a tok sem jelent feltétlen védelmet.

Erre a problémára születtek megoldásként a strapatelefonok, amik egy rakás lemondással járnak, cserébe viszont kibírják a mindennapok megpróbáltatásait, vagy még egy kicsit annál is többet. Legalábbis ezt mondják, úgyhogy szereztünk két új készüléket, és elkezdtük nyúzni őket.

Egy dolog kellene, ne törjön össze a telefon

A dizájnra minden gyártó nagy energiát és még nagyobb összeget fordít. Követni sem lehet a hátlapokba épített dizájnelemeket vagy a különböző fényviszonyok között folyamatosan másnak ható színeket. Abban viszont nincs nagy különbség, hogy elég egy rossz mozdulat, és a telefon kijelzője vagy a hátlapja máris megsérül.

A strapatelefonok azon túl, hogy mindezt gond nélkül bírják, az időjárási viszontagságoknak is jobban ki lehet tenni őket, bírják a port, a vizet – igaz, nem is kaptak üvegborítást.

A Nokia 800 Tough, azaz kemény fantázianevű telefont mindezek mellett jégbe is lehet fagyasztani, ha valakinek éppen ahhoz van kedve. Ami ennél talán hasznosabb, hogy már első ránézésre olyannak tűnik a készülék, mint amit nyugodtan lehet dobálni és amortizálni, mégis jóval több, mint egy egyszerű butatelefon. A CAT S52 pedig a gyártó első olyan strapatelefonja, aminél próbáltak arra is odafigyelni, hogy jól nézzen ki, ne legyen bumszli, és ne az legyen az emberek első gondolata, hogy ez inkább hasonlít egy szerszámhoz, mint egy telefonhoz.

A kemény telefon tényleg kemény

Nem éppen kecses, viszont határozottan nem néz ki rosszul a Nokia 800, azt leszámítva, hogy nagyjából kétszer olyan vastag, mint egy csúcstelefon. A telefon tényleg strapa, nyugodtan lehet dobálni, rugdosni, feszültséget levezetni rajta. Megfelel az IP68 szabványnak, és az ígéretek szerint 43 napot is kibír egy töltéssel. Persze ez jócskán csökken, ha az ember valóban használja is a telefont, de ha csak 4-5 naponta kell tölteni, már az sem rossz, nálunk majdnem egy hét után is vígan elvolt, pedig közben még jégtömböt is csináltunk belőle. Hogy működött-e fagyott állapotban, az kiderül a videónkból:

Nokia 800 Tough jégbe fagyva

A kemény Nokiát ízlés szerint félbuta vagy kicsit okos telefonnak lehetne leginkább hívni, ugyanis annak ellenére, hogy klasszikus nyomógombos, telepítettek bele előre Facebookot, WhatsAppot, van benne Google Asszisztens, Google Térkép, és még YouTube-videókat is lehet nézni rajta. Azt nem állítjuk egy szóval sem, hogy érdemes, de biztosan van az a nomád körülmény, amikor még egy 2,4 hüvelykes telefon kijelzőjén nézett videó is a szórakozás netovábbját jelenti, és ezt a készüléket pont az olyan helyzetekben lehet jól elképzelni, amikor a praktikum nagyobb úr, mint a dizájn vagy akár a tökéletes nyaralós fotók elkészítése.

Bár a videónézés sem kifejezetten élvezetes, de a Google Térkép az ilyen nyomógombos telefonokon tényleg feleslegesen, ugyanis navigációra képtelenség használni, miután hangja nincs, a kijelző pedig túl kicsi ahhoz, hogy biztonságosan lehessen nézni és vezetni egyszerre. Maximum akkor jöhet jól, ha az ember eltéved az erdőben, ahol azért bőven van térerő. A nyomógombos Facebook és a Messenger egyébként leginkább a megboldogult wapos időket idézi, és a használat közben azért visszasírtam azt az időszakot, amikor még hipergyorsan tudtam sms-t írni. Most viszont van helyette Google Asszisztens, ami ha nem is használható arra, hogy gyorsabb legyen a pötyögés mondjuk a Messengerben, azért mindenképpen egy rakás kényelmi funkcióval bír.

Amellett, hogy viszonylag zavartalanul lehet vele internetezni, és még az is egyszerűen, tényleg néhány gombnyomással megoldható, hogy a Gmailben tárolt kontaktok átkerüljenek a telefonra, a készülék egyik legnagyobb előnye, hogy hotspotként is lehet használni. Ezzel a komfortosabb internetezést is egyszerűen meg lehet oldani, gond nélkül veszi a 4G-t, és 150/50 Mbps sebességre is képes, vagyis tökéletes arra, hogy laptopon vagy tableten internetezzen mellette az ember, miközben a kemény telefon akár jégkockává fagyott állapotában is képes ehhez biztosítani az internetet. Az persze megint más kérdés, hogy ilyen élethelyzet milyen gyakran áll elő. Bluetooth-on bármilyen fülhallgató vagy headset csatlakoztatható hozzá, de egyébként olyan hangos, hogy ezek nélkül is tökéletesen lehet hallani.

A dizájnra érzékenyebbeknek is jár strapatelefon

A Cat piacra dobott egy olyan strapatelefont, aminél bevallottan fontosnak találták azt is, hogy jól nézzen ki. Direkt nem mondjuk, hogy ez egy csajos telefon, mert ugyan miért csak a nőknek lenne fontos, hogy egy telefon jól nézzen ki, ne legyen olyan nehéz mint egy féltégla, és ne szakadjon össze az asztal, ha ráteszik. Szóval előálltak egy telefonnal, amit lehet dobálni, bele lehet ejteni a vízbe, el lehet ásni a sivatagban, és bár látszik rajta, hogy masszív, azért összességében mégis sokkal elegánsabbnak tűnik, mint a legtöbb hasonló telefon.

A külalakon túl nagy hangsúlyt kapott, hogy jó képeket lehessen vele készíteni, úgyhogy egy 12 megapixeles Sony Dual Pixel hátsó kamera került bele, ami elég magabiztos munkát végez. Csodát persze nem kell várni tőle, de nagyságrendekkel jobb, mint egy átlagos strapatelefon nem túl erős kamerája. A 4GB-os RAM és a Mediatek MT6765 Helio P35 processzor egy átlagos középkategóriás telefon tulajdonságait hozza, nagy kár, hogy azért árban jóval fölé lőttek, még annál is, ha egy hasonló tudású készülékre kerül egy kifejezetten strapabíró tok.

Jól bírja a vizet, és mélyhűtőben is elvan, ráadásul a közelgő tél kapcsán fontos infó, hogy kesztyűs kézzel is lehet vele bánni, ami alatt a használatot értjük, mert hát egyébként mindenfajta tok nélkül lehet nyugodt szívvel dobálni.

Nem estek túlzásba abban sem, hogy telepakolják haszontalan alkalmazásokkal, a valóban hasznos mértékegységváltó mellett csak egy FM rádió és fájlkezelő került bele. Egyébként mind tudásban és funkciókban, mind gyorsaságban egy megbízható középkategóriás telefon szintjét hozza, azzal a különbséggel, hogy végre nem kifejezetten robusztus, és nem is olyan nehéz, mint egy féltégla. Kerülhetett volna bele bőven nagyobb akkumulátor a 3100 milliamperórás helyett, és ami a legnagyobb hátulütője a készüléknek, hogy lehetett volna bőven olcsóbb is, hogy tényleg észszerű alternatíva legyen a sokkal törékenyebb, de tudásban azért jóval izgalmasabb telefonok piacán.

Nokia 800 Tough Cat S52 Kijelző mérete 2,4 inch 5,65 inch Kamera 2 MP 12 MP, f/1.8, 1.4µm, dual pixel PDAF Első kamera Nincs 8 MP Memória 4 GB / 512 MP (bővíthető) 4GB / 64 GB (bővíthető) Processzor Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 Mediatek MT6765 Helio P35 Bluetooth 4.1, 5.0 Akkumulátor 2100 mAh 3100 mAh NFC Nincs Igen Rádió Igen Igen Csatlakozó Micro-USB USB-C Ujjlenyomatolvasó Nincs Igen Operációs rendszer KaiOS Android 9 (frissül majd Android 10-re) Ár 41.990 forint 179.990 forint

(Borítókép: Nokia 800 a jégbefagyás után. Fotó: Bakró Nagy Ferenc / Index)