Mikulásig lehet szavazni az év rovarára

Még pár napig, egészen pontosan december 6-án éjfélig lehet voksolni a Magyar Rovartani Társaság honlapján az Év rovara szavazáson.

A 2020. év rovarát idén is három faj közül lehet kiválasztani. A korábbi évektől kissé eltérően most egy eléggé elhanyagolt rovarcsoport tagjait helyezte előtérbe a rovartani társaság: ezúttal a lebontók három prominens képviselője közül kerül ki a 2020-as győztes. A társaság hétfői közleménye ezzel kapcsolatban így fogalmaz:

Mostani témánk a lebontás – jelöltjeink mindannyian e fontos, mégis kevés figyelmet kapó feladatkör szakértői. A Föld rovarfajainak nagyobb része eleven növényekkel táplálkozik, de igen sok közöttük a ragadozó és az élősködő is. Van azonban egy csoport, amely talán még az előzőekénél is fontosabb, és fajszámuk is jelentős, százezres nagyságrendű. Ők tüntetik el más élőlények elhalt maradványait – a korhadt fát, a lehullott avart, a trágyát és a tetemeket. Ezekből az anyagokból folyamatosan óriási mennyiség keletkezik, ami a lebontó rovarok nélkül – csak a baktériumokra és a gombákra hagyatkozva – szinte élhetetlenné tenné a Földet. Bár ezek a rovarok sokak figyelmét elkerülik, szépségük és érdekes életmódjuk nem marad el más csoportokétól.