Hatalmas átverésnek tűnik az autizmust gyógyító C-peptid

Az autizmus jelen tudásunk szerint gyógyíthatalan neurológiai állapot, amelynek még a mechanizmusát sem értjük igazán, nemhogy hatékony gyógymódunk lenne ellene. Az autista gyermekek szülei ezért könnyű áldozatai a kétségbeesésüket kihasználó csalóknak, akik a legkülönfélébb “gyógymódokat” kínálják a betegségre. A legújabb sztár a C-peptid, amelynek magyarországi népszerűsítése Varga Gáborhoz köthető. Ő azoknak a “gyógygombáknak” is a reklámarca, amelynek forgalmazóját már elmeszelte a versenyhivatal. Most a C-peptid miatt is bepanaszolták a GVH-nál, ő pedig nyilvánosságra hozta a feljelentő személyét, akire rázúdult a rajongók haragja.