Előszeretettel használják újra az emberek a jelszavaikat

Olyan problémára hívta fel a figyelmet a Microsoft, ami egészen sok embert érinthet annak ellenére, hogy minden adatvédelmi lecke egyik alapja, hogy

ne használjuk mindenhol ugyanazt a jelszót, főleg akkor ne, ha az már egyszer kiszivárgott.

A most nyilvánosságra hozott adatok szerint a rendőrségtől és hatóságoktól kapott, kiszivárgott felhasználóneveket és jelszavakat összevetették a Microsoft-fiókok felhasználóneveivel és jelszavaival és az derült ki, hogy 44 millió esetben ugyanaz a felhasználónév és jelszó, mint ami már egyszer kiszivárgott, és ez csak 2019 első három hónapjának az eredménye.

A Microsoft egészen pontosan be tudta azonosítani, hogy kik azok a felhasználók, akik annak ellenére használják a jól megszokott jelszavukat, hogy az már máshol kiszivárgott, őket értesítik, és nyomatékosan megkérik, hogy változtassanak jelszót és felhasználónevet.

Közben pedig nem győzik felhívni a figyelmet arra, hogy

ha arra kéri egy szolgáltató, hogy cserélje le a jelszavát, mert adatvédelmi incidensbe keveredett, akkor nem elég csak az adott szolgáltatónál lecserélni a jelszót.

Arra is figyelmeztetnek, hogy a hekkerek már csak olyanok, hogy ha megszereznek egy jelszót és egy felhasználónevet, akkor hajlamosak azt több helyen is végigpróbálni, így könnyedén hozzáférést tudnak szerezni a Facebook, Google, Microsoft, Twitter vagy bármilyen más fiókokhoz is. Ezért kell lecserélni a jól megszokott jelszót, akármennyire bombabiztosnak is tűnt, és akármennyire is hozzászokott már az évek alatt.

Egy 2018-as kutatás szerint 28,8 millió felhasználónak több mint a fele gondolta úgy, hogy mindenhol ugyanaz a jelszó, vagy minimális változtatás az eredeti jelszóban elég lesz. Ugyanez a tanulmány mutatta meg azt is, hogy a kicsit módosított jelszavak 30 százalékát kevesebb mint 10 próbálkozásból fel lehet törni.