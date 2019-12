Közvilágítást is mutatna a Google térképe

Az XDA fejlesztői vettek észre egy olyan kódot a Google Térkép új verziójának béta változatában, ami úgy tűnik, azt mutatná meg a felhasználóknak, hogy melyik utcákon jó a közvilágítás. A tervek szerint élénk sárgák azok az utcák maradnának a jövőben, ahol a közvilágítás erős, és jeleznék azokat az utcákat is, ahol nagyon gyenge vagy egyáltalán nincs- írja a Digital Trends.

Úgy tudni, hogy a felhasználóknak rá kellene közelíteni az utcarészletekre, hogy rendesen lássák a közvilágítás állapotát, és nem feltétlenül lenne minden országban elérhető ez a funkció.

Egyelőre még sok a kérdőjel, nem tudni, hogy mikortól kerül be ez a fejlesztés a térképbe, hogy honnan szívja be az alkalmazás a megfelelő adatokat ehhez, és hogyan tudja az információkat aktualizálni, azaz honnan tudják majd meg a felhasználók, ha valahol elromlott a világítás, áramkimaradás van, vagy éppen hogy helyreállt a rendszer, és fényárban úszik az egész utca.

A fejlesztést kifejezetten azoknak szánták, akiknek fontos ez az információ, mert nem ismerik a területet. Hasznos lehet turistáknak, de azoknak is, akik biztonságosabb hazautat szeretnék megtervezni. A pletykák szerint több olyan újítás is várható, ami kifejezetten a turisták életét könnyíti majd meg, illetve készülnek azzal, hogy például utcaneveket és figyelmeztetéseket olvasson be az alkalmazás, ami pedig a látássérültek tájékozódásában segíthet. Tesztelik azt a navigációs újítást is, ami a természeti katasztrófáktól terelné el hatékonyabban az embereket.