Megtanult vásárolni a Xiaomi Redmi Note 8T

November közepén nyitotta meg a Xiaomi a hivatalos hazai márkaképviseletét, és azzal a lendülettel pár friss készüléket is behozott az országba, köztük a 73 ezer forint körüli áron kapható Redmi Note 8T modellt. Egyik legfontosabb tulajdonsága - sok más Xiaomihoz képest -, hogy van benne NFC, így a banki appokon át tudunk fizetni vele az érintős bolti kártyaleolvasónál.

Más gyártóknál szinte alapértelmezett, hogy van NFC a telefonjaikban, de a Xiaomi általában más területeken igyekszik olyat mutatni, amit a többiek nem adnak meg. Ezen az árszinten például ritka a Gorilla Glass hátlap és a négylencsés kamera. Az utóbbi rendesen kiáll a készülékből, de a dobozában egy olcsó áttetsző műanyag tokot is találunk, ez ad némi védelmet.

A Note 8T vastagabb, és csak egy hajszálnyival nagyobb, mint a csúcskategóriás mobilok pluszos modelljei, és a vastagabb káva ellenére is belefért egy 6,3 hüvelykes képátlójú kijelző. A méretet elég jól kihasználják, például azzal, hogy a kihúzható tálcán a két SIM-kártya mellett még egy microSD kártya is elfér, az utóbbiról nem kell lemondani a második SIM miatt. Előnyös az usb-c töltő és a jack aljzat, és a készülék tetején találunk egy infraportot, amivel tévétávirányítóként is használható a mobil.

Néhol viszont meg kellett húzni a nadrágszíjat. A full HD+ felbontású kijelző színei például nem tökéletesek, ám ettől még élvezhetők rajta a mozgókép, legyen az egy jó minőségben felvett sorozat a Netflixről vagy egy átlagos Youtube-videó. A szelfikamera csöppnyi bevágása sem zavaró.

A másik kompromisszumos terület a fényképezés, hiába néz kifelé a mobilból öt kamera. Az önarcképek minősége vállalható, de a 13 megapixeles szelfiszenzortól ne várjunk csodákat. Kissé fakók a színei, és meglepően gyakran bemozdulnak a képek, pedig általában egy helyben ülve próbálkoztam, nem nyüzsgő turistáskodás közben.

A hátlapi kamerával kapcsolatban is vannak fenntartásaim. A fő szenzor 48 megapixeles, és ez teljesen rendben van, részletes és szép képeket készít, főleg az árkategóriához viszonyítva. Ezt egy 8 megapixeles szélesebb látószögű kamera egészíti ki, épület- és tájfotóknál praktikus, hogy több tartalom elfér a felvételen, még ha nem is kapjuk meg a főszenzor minőségét.

A portrék mélységélességét belövő 2 megapixeles segédkamera is fontos lehet, hogy megtalálja a telefon, hová kell fókuszálni, és mit kell mesterségesen elhomályosítani. Meglepett, hogy milyen jól megy a Redmi Note 8T-nek portréfotózás közben a háttér kezelése, pontosan megtalálta a fejem határvonalát. Egyetlen kifogásom, hogy a hátlapi kamerával is kissé rózsaszín árnyalatú lett az arcom, profibb kamerákkal melegebb színeket kapunk. Sokféle fényképezési mód van, az éjszakai mód is egészen jó képeket készít, ha stabilan tudjuk tartani a mobilt, a lassított mód 240 fps-sel tud rögzíteni, és valamiért különvették a 48 megapixeles módot, amikor a képrögzítő szenzor minden egyes pixele külön képpontként rögzül. Normál módban négy pixelből lesz egy, így kapunk 12 megapixeles fényképeket.

Az alábbi kérdésre viszont nem tudom a választ:

Minek van rajta makrokamera?

Valószínűleg azért, mert a négy lencse több, mint a három, és ez jól mutat a hirdetésekben. Pedig valójában semmilyen gyakorlati haszna nincs annak a plusz lencsének. Nagyságrendekkel jobb minőségű képet kapunk, ha egyszerűen csak fogjuk a 48 megapixeles főkamerát, megközelítjük a tárgyat, amennyire csak tudjuk, és egy képszerkesztő appban utólag kivágjuk a fotóból a minket érdeklő részletet.

MI csoda?

Előnyös tulajdonsága a Redmi Note 8T-nek a baromi nagy aksija, használattól függően két napra is elegendő lehet a 4000 mAh, és a 18 W-os töltővel egészen gyorsan visszapakolhatjuk az energiát a készülékbe. A hosszú üzemidőn alapból segít a közpkategóriás Snapdragon 655 rendszercsip, amely nem fogyaszt annyi energiát, mint a csúcskategóriás lapkák. A gyengébb teljesítmény miatt azonban nem érdemes erőforrásigényes appokkal próbálkozni.

A Xiaomi a Redmi Note 8T Android 9 rendszerére egy MIUI kezelőfelületet telepített, ami viszonylag tiszta, és az alapkészletben szokásos jegyzeten, számológépen és naptáron kívül pár egyedibb extrát találunk. A kamerával kombinált iránytű egész ötletes, bár nem hiszem, hogy mostanában túl sokan navigálnának iránytűvel. Párszor azért előfordult, hogy felhúzott szemöldökkel néztem a kijelzőre. Például amikor elkezdtem használni a telefont, és szép komótosan nekiállt - állítólag - vírusellenőrizni az előző készülékről áthozott appokat, egyenként, mintha a Google Play Áruház nem lenne megbízható forrás.

Csak négy közepesen unalmas, előre telepített játékot találtam a mobilon, de vannak még rejtett gyöngyszemek a gyárilag alapértelmezett Mi Böngészőben. A Xiaomi brózerében vannak pár hasznos funkciók, mint a Facebook-videók letöltése és a követett Youtube-csatornáink listázása, de ott van egy Mi Games nevű online játékgyűjtemény is, amit nyugodt szívvel nevezhetünk bevételgeneráló reklámfelületnek, mert az. Minden ott megtalálható online játék reklámmal indul, és bármilyen eredményt érünk el, reklám megnézését ajánlják fel, hogy növelni tudjuk a pontjainkat. Nagyjából a webes flash játékok szintjét hozzák, visszataszító reklámos nyomulással megfűszerezve. Azt azért jó tudni, hogy az olcsó telefont gyártó Xiaomi pontosan ugyanúgy próbál extra bevételhez jutni, mint az olcsó laptopok gyártói.

A Xiaomi Redmi Note 8T elég jó mobil az áráért, főleg az idehaza kapható változat 64 GB-os tárhellyel és 4 GB RAM-mal. A Kínából rendelhető sima 8-as modellhez képest fontos tartozéka az NFC csip, amivel a telefon fizetésre is alkalmassá vált. Sokáig bírja az aksija, nagy a kijelzője, egyedül talán a komolyabb videojátékokat kell kerülni.