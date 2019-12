Edzéstervet is tennének az élelmiszerek csomagolására

Angol kutatók szerint sokkal hatékonyabb lenne az elhízás elleni harc, ha az ételek csomagolására edzési javaslatok is rákerülnének ugyanúgy, ahogyan most a tápanyagokat tüntetik fel – írja a CNN.

Vagyis például egy csokoládé csomagolására rá kellene írni, hogy hány perc futással vagy sétálással lehet a bevitt kalóriamennyiséget ledolgozni.

A tervek szerint egyelőre csak a kalóriamennyiségre vonatkozóan lennének ajánlott testmozgási javaslatok, de a terv kritikusai szerint ez a változás rossz hatással lehet azokra, akik evészavarban szenvednek, mert azt a látszatot kelthetik, hogy a bevitt kalóriát meg kell érdemelni, és azonnal le is kell dolgozni. Ráadásul ez a jelölés csak a kalóriára fókuszál, nem pedig a bevitt tápanyagok minőségére.

Amanda Daley, a Loughborough Egyetem vezető kutatója azt mondta, hogy a tervezett változtatás sokkal közérthetőbbé tenné, mit is jelent egy zacskó csipszre vagy csokoládéra írt kalóriamennyiség, az eddig alkalmazott táblázatok ugyanis nem hoztak túl nagy változást az emberek étkezési szokásaiban.

Az első kutatások azt állítják, hogy az, ha edzésprogramot is rejt a csomagolás mindenképpen hatékonyabb, mintha semmit nem írnának rá, de összességében ugyanolyan, mintha csak szimplán feltüntetik, hogy hány kalóriát tartalmaz egy termék. Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy ezek a vizsgálatok elég kis mintán készültek el, ellenőrzött körülmények között, ezért mindenképpen szeretnének próbát tenni, hogy a való életben hogyan működne a módszer.

A cél az lenne, hogy a csomagoláson feltüntessék a tápértékeket és az edzésprogramot is, hogy minden lényeges információ a vásárlók kezében legyen, ne csak a termékek csomagolásán, de akár az étlapokon is. Daley szerint ugyanis már az is sokat jelentene, ha napi 100 kalóriával kevesebbet fogyasztanának az emberek, miközben valamennyi testmozgást beiktatnának a mindennapjaikba.