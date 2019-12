A marsi vizet csapolhatják a jövő asztronautái

A Mars felszíne alatt néhány centire talált vízjég nagy segítség lehet a jövő űrkutatóinak – írja a CNN. A NASA elképzelései szerint nagyon sok mindent el kell vinni a bolygóra, mielőtt elindulhat az első olyan expedíció, amivel emberek is a Mars felszínére lépnek, és nagy segítség lenne, ha a bolygó természetes erőforrásait is tudnák használni, mert a logisztika egy marsi űrutazáshoz meglehetősen nehézkes.

Az egyik legfontosabb ilyen erőforrás a víz, ami nemcsak egyszerűbbé tenné az expedíciót, de valószínűleg azt is nagyban befolyásolná, hogy hova landolna az egység. Egy friss elemzés szerint a felszín alatt néhány centire is lehet vízjeget találni a bolygón. Az új térkép szerint kevesebb mint 30 centivel a felszín alatt található jég olyan helyeken, amik alkalmasak lehetnek egy expedíció landolására.

Már jó pár évvel ezelőtt elkezdték vizsgálni a Mars felszínét, hogy élet és víz nyomait fedezzék fel rajta, és találtak is jeget a felszín alatt, míg a műholdak a bolygó felszínét térképezték fel.

Nem kell kotrógép a jég feltárásához, bőven elég egy lapát is

– mondta Sylvain Piqueux, a NASA szakembere, aki további vizsgálatokat ígért, hogy a lehető legoptimálisabb helyen landolhassanak a leendő űrhajósok.

A Mars egykoron élhető bolygó lehetett, de úgy 3,5 milliárd évvel ezelőtt történhetett valami, amitől a légköre nagy része eltűnt, ami víz a felszínre kerül, az nagyon gyorsan el is párolog. Azonban jég formájában létezik a felszín alatt a bolygó két pólusán és a közép részén is. 2018-ban sikerült mintát is venni, és igazolni, hogy víz alapú jeget találtak.

Ugyanakkor ahogyan a Holdon, úgy a Marson is vannak olyan területek, amik alkalmatlanok arra, hogy ott landoljon bármilyen expedíció, ilyenek például a pólusok. A landoláshoz megfelelő helyszín kiválasztásánál nemcsak az elérhető víz mennyiségét kell figyelembe venni, hanem a hőmérsékletet és a napfényes órák számát is. Ezeket figyelembe véve egyelőre az északi félteke lehet az esélyesebb landolási helyszín. Az újabb kutatásokkal azt szeretnék kideríteni, hogy a felszín alatti jég mennyire hasonló a bolygó különböző részein.