Lézerrel törölne szélvédőt Elon Musk

Olyan ablaktörlőt szabadalmaztatna a Tesla, ami lézerrel égetné le a szennyeződéseket a szélvédőről. A tervek szerint a tetőn elhelyezett napkollektorok biztosítanák a működését- írja az Independent.

Az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalába beadott szabadalom szerint a hagyományos ablaktörlők nem elég hatékonyak, hiszen nem érik el a szélvédő minden pontját. Azt is írják, hogy a hagyományos tisztítószeres és vizes mosás azért sem megfelelő, mert viszonylag sok idő megy el azzal, hogy valaki arra vár, hogy megszáradjon az üveg. Legalábbis több idő, mintha semennyit sem kellene várnia.

Ezzel szemben a pulzáló lézeres tisztítás úgy lenne beállítva, hogy ne tegyen kárt az autóban utazól és persze a sofőr szemében, na meg az autó többi alkatrészében. A beadvány azt is részletezi, hogyan lehet ezt a technológiát alkalmazni az összes üvegfelület tisztítására, azaz a tükrök is ezzel a módszerrel lehetnek tisztábbak, sőt a szenzorok is, ez pedig fontos részlet lehet az önvezető autók hatékony működése szempontjából. A moduláris tisztítóberendezést a szélvédők, kameralencsék, oldaló ablakok, tükrök tisztítására lehetne beszerelni, és érintésmentesen működne.

A tesla híres arról, hogy a szabadalmait nem tartja meg magának, hanem elérhetővé teszi, ezért elképzelhető, hogy ez a technológia előbb-utóbb nem csak a Teslákban, de más gyártóknál is megjelenhet. Elon Musk többször is hangoztatta, hogy azt szeretné elérni, hogy minél több fenntartható, nem fosszilis üzemanyaggal működő autó legyen az utakon, ezért 2014-ben nyilvánosságra hozta a szabadalmait, hogy mások is jó szándékúan használhassák. Nem új keletű az ilyen fajta jótékonykodás, 1959-ben a Volvo osztotta meg a nagyvilággal a hárompontos biztonsági öv szabadalmát, ami azóta minden autóban megtalálható. Hogy a lézeres ablaktörlő is ilyen szabadalom-e, az majd néhány év múlva kiderül, ahogyan az is, hogy minden apró részletet rendesen kitaláltak-e ahhoz, hogy ne járjanak úgy, mint a betört törhetetlen üveggel.