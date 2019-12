A varázsgomba lehet a megoldás a depresszió kezelésére

A hallucinogén gombákban található pszilocibin egy angol tanulmány szerint biztonságosan alkalmazható olyan depressziós betegeknél, akiknél más gyógyszer nem hatásos - írja a CNN.

A londoni King's College és a Compass pathways nevű, mentális egészséggel foglalkozó cég 89 embernél alkalmazta hatékonyan a pszilocibint, a vizsgálatok során azt nézték meg, hogy a 10 mg és 25 mg dózis hatékonyabb-e mint a placebo.

A vizsgálatok alatt "súlyosan káros" és "negatív hatású" eseményeket a kognitív és emocionális funkciókban. Ehelyett az önkéntesek a szenzoros érzékelés és a hangulatuk pozitív változásairól számoltak be, bár az is igaz, hogy a pszichedelikus drogot használók is hasonló élményekről számolnak be, igaz nem ilyen cizelláltan fogalmaznak, és náluk azért jóval gyakoribbak a súlyosan káros és negatív hatások is.

A kutatásban résztvevők azt is mondták, hogy az agyuk máshogyan kezdett működni, és új meglátásaik lettek a problémáikkal kapcsolatban. Egy korábbi kutatás szerint a pszilocibin az emocionális funkciókat felerősíti, míg a befelé forduló, öntudatos funkciók a háttérbe szorulnak.

A klinikai vizsgálatok eredményei megnyugtatóak, és egyértelművé teszik, hogy további kutatásokat kell folytatni annak érdekében, hogy a pszilocibint olyan mentális betegségekben szenvedőknél tudjuk alkalmazni, akiknek az állapotán a hagyományos kezelések nem javítanak

- mondta James Rucker a King's College egyik vezető kutatója. A következő vizsgálatokat már 200 depressziós ember bevonásával végzik Amerikában és Európában.

A depreszió a WHO szerint legalább 264 millió embert érint világszerte. Általában olyan antidepresszánst kapnak a diagnosztizált betegek mint a Prozac, ami növeli a szerotonin szintet, hogy jobb legyen a beteg hangulata. De ez a módszer nem mindenkinél hatásos, és hosszú időn keresztül kell szedni, hogy egyáltalán működjön. Ezzel szemben a pszichedelikus drogok azonnal hatnak, így a megfelelő terápiával már néhány dózis után is hatásos lehet, és nem csak a depressziót, de a szorongást, függőséget vagy a kényszerbetegségek kezelésében is hatásos lehet.