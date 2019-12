Reptereken és pályaudvarokon is sikerült átverni az arcfelismerő szoftvereket

3D-nyomtatott maszkkal, de még egy fényképpel is sikerült átvernie a Kneron AI fejlesztő cégnek több arcfelismerő szoftvert – írja a Fortune. Az arcfelismerést egyre több helyen használják megfigyelésre, vagy éppen biztonságos belépéshez. Főleg Kínában terjedt el, ahol még bolti fizetést is jóvá lehet hagyni az arcunkkal.

All it takes to fool facial recognition at airports and border crossings is a printed mask, researchers found https://t.co/42ymWrzYZI #fintech #biometrics pic.twitter.com/n294lfUUmw