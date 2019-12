Mesterséges intelligencia fejezi be Beethoven 10. szimfóniáját - írja az MTI.

A műből csak néhány vázlat maradt fenn Ludwig van Beethoven feljegyzései között, azonban a zeneszerző 1827-es halála előtt már nem fejezhette be a 10. szimfóniát. Most zenetörténészek és számítógépes szakemberek együtt futnak versenyt az idővel azért, hogy mesterséges intelligencia segítségével fejezzék be a befejezetlenként ismert szimfóniát Beethoven születésének 250. évfordulójára. Ezt ugyanis jövőre, 2020-ban ünnepli a világ.

A projektben gépi tanulási technológiát használnak, a számítógépbe betáplálták Beethoven valamennyi művét, és az most próbálja megkomponálni a szimfónia lehetséges folytatását a zeneszerző stílusában.

A megszületett végső nagyzenekari változatot április 28-án fogják bemutatni Bonnban, a zeneszerző szülővárosa az évfordulós ünnepségek középpontjában áll.

"Lenyűgöző a haladás, még akkor is, ha a számítógépnek még igen sokat kell tanulnia" - mondta Christine Siegert, a bonni Beethoven-ház archívumának vezetője a projektről. Siegert meggyőződése, hogy Beethoven áldását adná arra, hogy művét mesterséges intelligencia segítségével fejezzék be, mivel ő is kora újítójának számított. Hangsúlyozta, hogy a zenemű nem fogja veszélyeztetni Beethoven örökségét, mert nem fognak úgy tekinteni rá, mint életműve részére.

Barry Cooper brit zeneszerző és zenetörténész, aki maga is megpróbálta befejezni a 10. szimfónia első tételét 1988-ban, viszont közel sem ilyen lelkes a projekt eredményeivel kapcsolatban. "Meghallgattam egy rövid elkészült részletet. Távolról sem hangzott úgy, mint Beethoven szándékának meggyőző rekonstruálása. De van még lehetőség a javulásra a további munka során" - mondta a Manchesteri Egyetem professzora.