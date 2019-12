Női csontokat találhattak a nők számára tiltott Athosz-hegyen

Szokatlanul kicsi, vélhetően női csontokra bukkantak a régészek a görögországi Athosz-hegy egyik kápolnájának kőpadlója alatt. Ha bebizonyosodik, hogy női csontokról van szó, az számos kérdést vethet fel, a hegy területére ugyanis papíron évszázadok óta nem léphetnek be nők – írja a Guardian.

Laura Wynn-Antikas antropológus évtizedek óta tanulmányoz emberi csontokat Görögországban, és számtalan különös felfedezést tett már. Pont emiatt minden projektnek úgy áll neki, hogy mindenre fel van készülve, mikor azonban a most felfedezett maradványokhoz hívták, még ő is meglepődött, ugyanis több csont olyan kicsi volt, hogy egyáltalán nem tűntek férfi csontoknak.

Volt köztük egy alkarcsont, egy sípcsont és egy keresztcsont, amik merőben eltértek a többitől. Azok elég robusztusak voltak, és egyértelműen illettek egy férfi csontvázába, ezek azonban látványosan inkább a női spektrumba illettek bele, egyértelműen eltért a méretük.

– mondta a szakember.

Emellett az is kiderült, hogy a csontokat eredetileg nem ide temették, de nagy körültekintéssel szállították át őket a kápolna alá az eredeti nyughelyükről. A Szent Atanáz kápolnáért felelős Pantokrator-kolostort sem hagyták hidegen az eredmények, felvetették, hogy vessék alá radiokarbonos kormeghatározásnak a csontokat.

Wynn-Antikas elmondta, hogy ha valóban egy, vagy akár több nőről van szó, az számos kérdést vethet fel, első körben például azt, hogy kik lehettek ezek a nők. Erre a hegyen élő szerzetesek is rettentően kíváncsiak, ugyanis az Athosz-hegyre az ott a 10. században létrejött autonóm teokratikus közösség létrejötte óta nem léphetnek nők, sőt, a macskák kivételével nőstény állatok sem. Ezen az sem változtatott, hogy az Európai Unió törvényellenessé nyilvánította a tiltást, úgyhogy elég meglepő lenne, ha most kiderülne, hogy

egykor egy nőt is itt helyeztek végső nyugalomra.

Korábban volt rá példa, hogy külső támadások, vagy a kalózok fenyegetése miatt megnyitották a szigetet nők előtt, de ez nagyon ritkán fordult elő. A legenda szerint a szerzetesek annyira komolyan veszik azt, hogy Szűz Mária az egyetlen elfogadható női jelenlét a szigeten, hogy mikor egy szerb király a feleségét is magával vitte az Athosz-hegyre, a nőt végig cipelni kellett, a kolostorokban pedig mindenhol szőnyegeket terítettek le, hogy a lába még ott se érje a földet.

Ha fény derül a csontok korára, az mindenképpen fontos eleme lesz a kirakósnak, a kutatók ugyanis kideríthetik, hogy pontosan kihez tartozhattak az újratemetett csontok. A folyamat valószínűleg három hónapot vesz majd igénybe, de ha sikerül is datálni a csontokat, még DNS-tesztekre is szükség lesz ahhoz, hogy biztosan ki lehessen jelenteni, hogy nő is nyugszik itt.