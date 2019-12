Magyarországon létesíthet gyárat a Huawei

Magyarország a Huawei Technologies kiemelt európai központja marad, és arra is van esély, hogy a kínai telekommunikációs óriás újabb gyárat telepít ide, bár a tervezett európai üzem helyéről még nincs döntés – mondta a Huawei magyarországi leányvállalatának ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak.

Vu Pi-csiang elmondta, hogy miután az USA-ban feketelistára kerültek, az ottani tevékenységeiket, üzletüket, a kutatás-fejlesztést Kanadába költöztetik, egyes tevékenységeiket pedig Európába hozzák. A létesítendő üzem többek közt telekommunikációs vezetékes és mobilhálózatokhoz gyártana eszközöket, és bár arról egyelőre nem született döntés, hogy hova kerül majd,

Magyarország állítólag nagyon jó pozícióban van, egyebek mellett mert több mint tíz éve itt van a cég európai ellátóközpontja.

Ha a gyár nem is kerül ide, az európai üzlet bővülésében Magyarország mindenképpen fontos szerepet fog betölteni – tette hozzá Pi-csiang. Az igazgató arról is beszélt, hogy a legtöbb európai országgal az amerikai tiltás ellenére is jól tudnak együttműködni, az Egyesült Államoknak pedig szerinte nincs bizonyítéka az ellenük felhozott vádak alátámasztására.

A Huawei és Magyarország kapcsolata egyébként elég szoros: a magyar kormány már tavasszal is jelezte, hogy Magyarország elkötelezett a fontos magyarországi partnernek számító Huawei mellett, a kínai cég pedig a magyar 5G-hálózat kiépítésébe is beszáll.