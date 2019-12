Már egy rumos sütitől is ugrik a jogsi?

Valamiért azonnal furcsa gyomorgörcsöt kap az ember, ha egy délelőtt önszántából besétál egy szatyor alkoholos dologgal egy rendőrkapitányságra, hogy kiderítse, elveszik-e a jogosítványát, ha elfogyasztja a szatyor tartalmát, és beül a volán mögé. Az önfeláldozó „kipróbáljuk, hogy önnek már ne kelljen” elvet követve arra voltunk kíváncsiak, hogy mindenképpen vissza kell-e utasítani a sofőrnek a finom falatokat karácsonykor, ha azokban pont van egy kis alkohol. Veszélybe sodorhatja-e az ember jogosítványát a bormártás, és meghurcolják-e a sofőrt, ha a közúti ellenőrzés előtt lemosta a szélvédőt?

A tesztben nagy segítségünkre volt Erdélyi Róbert, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának titkára, tőle tudtuk meg azt is, mi van akkor, ha a teszt során kiderül, öblögetett egy kicsit indulás előtt a sofőr, hogy ne legyen büdös a szája. Mármint rendes szájvízzel, nem pálinkával.

Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetéssel szemben.

Valószínűleg bárkit megkérdezünk a témában, a fejét rázva, lesajnáló tekintettel ítéli el azokat, akik ittasan vezetnek, hiszen azzal veszélyeztetik mások életét. A statisztikák szerint azonban jóval megengedőbbek vagyunk ebben a témában, ha nem mások elítéléséről van szó: bár csökken az ittas sofőrök száma, még mindig nem mondható, hogy csak hébe-hóba vezetnek ittasan a magyarok. Magas a látencia is, vagyis azok, akik a kertek alatt evickélnek haza a céges buli után abban a reményben, hogy a rendőrök is bulit tartanak, és nem állítják meg egy közúti ellenőrzésre.

A rendőrség szerint nem jellemző, hogy valaki azt mondaná, valamilyen étel miatt lett pozitív a tesztje, mi pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy ennek az az oka, hogy a sofőrök fájó szívvel, nemet mondanak a nagymama rumos sütijére vagy a gourmet bormártásra. Vagy egyszerűen ezek hiába tocsognak az alkoholban, nem befolyásolják a szondát. Persze a „jobb félni, mint megijedni" elv itt is hasznos, de empirikus módon is kipróbáltuk, érdemes-e szomorúan ülni az asztalnál sofőrként, miközben a többiek boldogan habzsolják a jobbnál jobb süteményeket és szaloncukrot.

A nagy szondateszt

Alkoholmentes (0,5%-os) sört, pálinkás csokoládét, konyakmeggyet, rumos-kókuszos bonbont, rumos csokit, párizsi kockát, rágót, szájvizet, gesztenyemasszát, bormártást és dupla adag sütőrumba (nem rumaromába!) áztatott trüffelt kóstoltunk, vártunk egy-két percet, szondáztunk, aztán vártunk többet, és újra megfújtuk a szondát. Ugyanazt, amit a rendőrök is használnak az ellenőrzések során, hogy tényleg biztosra menjünk.

Annak az ablakmosós legendának is utánajártunk, hogy már akkor is gondban lehetünk, ha az ellenőrzés előtt nem sokkal ablakmosóztunk.

Elég vadul be is jelzett rá a szonda,

szóval ha rendőrségi ellenőrzés előtt használta a szélvédőmosó folyadékot, akkor valóban úgy tűnhet elsőre, mintha alkoholt fogyasztott volna. Ha ilyen előfordul, és ezek után kiszállítják a járműből, ne essen össze az izgalomtól, nem fogják hátracsavarni a kezét és a motorháztetőre lökni, mint a filmeken. Pont azt akarják elkerülni ezzel a rendőrök, hogy az ablakmosó helyett ön vigye el a balhét.

A szájvíz lett a másik nyertes, amitől ha nem is akadt ki a szonda, de eléggé sokáig gondolkozott, hogy milyen számot írjon ki. Márpedig az hamar kiderült, hogy ha a szonda nagyon tanakodik, akkor baj van, a késlekedés általában nagy értéket jelent, ami pedig magas büntetési tételt.

A harmadik helyezett a bormártás lett, amit saját kezűleg főztem előző este a receptnek megfelelően, másnap mégsem mertem senkinek adni belőle. Mert már a hagymánál rossz érzésem volt, de másnapra ez nem csak ízben bizonyosodott be: a műanyag dobozomból olyan szag áradt, mint egy áporodottabb kocsmai sarokból zárás előtt fél órával. A pálinkás csokoládé és a rumos-kókuszos bonbon is bejelzett, sőt még a párizsi kocka is.

A Sport szelet, a rágó, a gesztenyemassza és a sütőrumban tocsogó trüffel azonban nem. Vagyis nem érdemes igazi rum helyett a karácsonyi sütésből megmaradt sütőrummal csinálni a cuba libre koktélt, mert attól nem fog beindulni a szilveszteri buli, ahogyan a 0,5 százalékos alkoholmentes sörtől sem.

A legizgalmasabb megfigyelés az volt, hogy a fogyasztás után öt-tíz perccel, minden alkohol eltűnt a műszer szeme elől, mindannyian nullás értéket prezentáltunk.

Ebből kiderül, hogy hacsak nem fogyaszt el egy ültő helyében egy kiló pálinkás szaloncukrot vagy egy tálca alkoholmentes sört indulás előtt, akkor nem valószínű, hogy gondja lesz közúti ellenőrzéskor az alkoholszondával. Nyugodtan egyen meg pár szelet rumos sütit is.

De inni azért nem kéne

A klasszikus alkoholfogyasztás már sokkal nagyobb problémákat okoz, nem csak közvetlenül azután, hogy megitta. Nem mindig a kezdődő másnap az, ami valójában nyomottá teszi az embert, ha elég hosszúra vagy intenzívre nyúlt a buli. Hiába érzi magát reggel nyomasztóan, ez még nem az igazi másnaposság, csak egy posztalkoholos állapot, ahol ugyanúgy jelez a szonda, hiszen ittasan vezet az ember. Érdemes ezt elkerülni.

Hogy milyen alkohol mennyi idő alatt bomlik le, az teljesen egyénfüggő, azt szokták mondani, hogy egy 80 kg súlyú embernél egy korsó sör lebontási ideje 3-3,5 óra. nagyjából ugyanennyivel lehet számolni egy pohár bor vagy három centiliter pálinka esetében is.

Ha valakinek olyan egészségügyi problémája van, amitől nem úgy bontja le a szervezete az alkoholt, ahogy másoké, ez az időszak változhat, de ezenkívül is számtalan tényező befolyásolja a véralkoholszintet. Vagyis még mindig az a legbiztosabb megoldás, ha egyáltalán nem iszik aznap, amikor vezetne, egy komolyabb ivászat másnapjának ellenőrzéséhez pedig beszerez az autóba egy szondát, és ha még kimutatja az alkoholt, akkor rápihen egy kicsit az útra. Mivel úgyis jön a másnaposság, az a kis szieszta nem fog ártani.

Az ellenőrzések alapvetően a gépi meghajtású járművekre korlátozódnak, vagyis a kerékpár kikerült az ittas járművezetés szabálysértése alól. Ami nem jelenti azt, hogy ez nem veszélyes, sőt. Tekintettel arra, hogy itt nem négy keréken utazunk, csak kettőn, az egyensúly még nagyobb szerepet kap, és aki már valaha fogyasztott alkoholt, az pontosan tudja, hogy milyen hamar meg lehet érezni alkoholos befolyásoltság alatt, hogyan mozog a bolygó. Ez az érzés biciklizve hatványozottabban előjön.

Biztonságos közlekedésre alkalmasnak kell lennie a kerékpárosnak. Ha úgy megy, mint a derelyevágó, faltól falig, akkor feltételezhető, hogy az nem közlekedésre alkalmas állapot

– szemléltette a klasszikus részegen biciklizős állapotot Erdélyi.

Hogyan történik az ellenőrzés?

Nemcsak sima közúti ellenőrzés során, de egy koccanásos balesetnél is a rendőri intézkedés része az alkoholszonda használata. Ilyenkor megkérdezik a rendőrök, hogy az elmúlt 12 órában fogyasztott-e az illető alkoholt, amire a többség azt mondja, hogy nem. De akadnak, akik elmondják, hogy igen, például a vezetés előtt pár órával vagy előző este italoztak.

Először passzív módban, a fújócső nélkül produkálhat valaki egy pozitív mintát az ellenőrzésen, utána jön az aktív üzemmód, felkerülnek a csutorák, és ezt fújva számszerűsíti a szonda az értéket.

„Az elektromos alkoholteszterek, amik az utakon vannak a kollégáknál, kalibrálva vannak, de ha a sofőr 0,10 mg/l alkoholszint fölötti értéket produkál az eljárás folyamán, akkor a kapitányságon vagy néhány esetben a járőröknél található hiteles légalkoholmérő berendezés értékei lesznek a mérvadóak” – mondja Erdélyi.

Vagyis ha jelez a szonda, és belefér, hogy 30 percen belül a hiteles légalkoholmérő is kimutassa az értéket, elindulnak a kapitányságra, ahol előállítják a sofőrt, és megfújja a berendezést. Ez lényegesen nagyobb levegőt kíván, hosszabban is kell fújni, és nem csak a szájban és a garatban lévő levegőt, hanem a tüdő középső részében található levegőmennyiséget fogja értékelni. Harminc perc múlva újra meg kell fújni, ebből kiderül, hogy felszálló vagy leszállóágban van-e, azaz már éppen megy kifelé az alkohol hatása, vagy éppen most kezd igazán beütni. Minden esetben a hiteles légalkoholmérő két mérése közül a nagyobb értéket veszik figyelembe. Ez alapján szankcionálják, hogy büntetőeljárást vagy közigazgatási eljárást indítanak a sofőr ellen.

0,1-0,15 mg/l légalkoholnál 30 ezer forintos közigazgatási bírságról szól a csekk;

0,15-0,25 mg/l légalkoholnál százezer forintos közigazgatási bírságra kell számítani;

0,25 mg/l légalkoholszint felett pedig már bűncselekményről van szó, gyorsított eljárásban bíróság elé kerül az illető, ami kiszabja a megfelelő büntetést, és azt is, hogy a járművezetéstől mennyi időre tiltják el.

Bár ez egyénfüggő, de már egy korsó sör is járhat százezres tételű büntetéssel.

Ha valakinek tüdőbetegsége van, vagy lázas, és nem tudja a megfelelő erővel kellő ideig fújni a szondát (esetleg annyira részeg, hogy nem sikerül neki, vagy azzal a hatalmas trükkel akar élni, hogy addig bénázik, amíg kimegy belőle az alkohol), esetleg továbbra is tagadja, hogy ivott volna, akkor jön a vér- és vizeletvétel, ezt a mintát küldik el a szakértői intézetbe. Ezzel egy-két hónapot nyerhet az illető, viszont a mintavétel és a szakértők költségét ráterhelik, ha bebizonyosodott, hogy alkoholt fogyasztott. Ha nem érnének be vele a helyszínről harminc percen belül a hiteles légalkoholmérőhöz a kapitányságra, szintén vér- és vizeletvizsgálat következik.

Ha baleset történik, minden alkalommal kötelező megmérni az alkoholos befolyásoltságot minden érintettnél. Ha személyi sérülés is van, a rendőrség mindig intézkedik, hogy ha az egészségügyi állapota miatt alkalmas a sérült, intézzék el fújásos mintavételt. Ha ez nem lehetséges, mert nincs olyan állapotban, akkor arról intézkednek, hogy legyen vér- és vizeletvizsgálat.

Előfordul, hogy az autósok ráivásra hivatkoznak, vagyis hogy a baleset után ittak igazából, nem is előtte – azt azonban az egyszeri vér- és vizeletmintából meg lehet állapítani, hogy mi történt valójában.

Erdélyi elmondta, hogy Heves megyében az ittas balesetek száma csökkent az utóbbi időben, az összes személyi sérüléses balesetek 8,7 százalékában játszik szerepet az alkohol.

A KSH adatai szerint 2019-ben januártól szeptemberig országosan összesen 1046 olyan baleset volt, aminek az okozója ittas volt. Ez a szám valamivel kevesebb, mint 2018 ugyanezen időszakában.

Vannak ünnepek, amikor az ittas vezetés gyakoribb, ilyen például a húsvét vagy a karácsony, de a hosszú hétvégéken vagy a meleg nyári napokon is előfordul, hogy többen választják az alkoholos frissítőket. A hétvége általában veszélyesebb, de idén egy véletlenszerű kedd délelőtt is fordult elő olyan baleset a megyében, amit alkohol okozott – így nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy vannak veszélyes és kevésbé veszélyes időszakok.

(Borítókép: Aradi László / Index)