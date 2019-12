A #tetrischallenge volt az év legjobb internetes játéka

Aki nem csukott szemmel internetezett idén, egész biztos hogy belefutott egy lassan négy hónapja tartó, és épp csak lecsengőben lévő kihívásos játék, a tetris challenge nevű fotós mém néhány képébe. A kihívás lényege, hogy a fotóalanyok lefekszenek a földre, és akkurátusan, elvágólag maguk köré pakolják a hivatásukra, munkájukra, hobbijukra jellemző tárgyak összességét, majd megjelölik szakmabeli társaikat, akikről hasonló képet szeretnének viszontlátni.

Ilyen fotót először 2018 novemberében posztolt egy új-zélandi rendőrjárőr, de akkor még nem kapta fel a közösségi média a dolgot. 2019. szeptember 1-jén aztán a zürichi rendőrség gyik járőrpárosa kirakott a facebookra egy fotót, amin autójuk mellett fekszenek, körbevéve munkájuk során használt tárgyak garmadájával, és onnantól nem volt megállás, hódító útjára indult a tetris-kihívás.

Hogy mikor jelent meg a #tetrischallenge tag, azt nehéz pontosan rekonstruálni a Facebookot, Instagramot, Twittert elárasztó képözönben, de az biztos, hogy szeptember 5-én a svájci Thusus város tűzoltósága már "Tetris challenge" néven emlegette a kihívást, ami rohamosan terjedni kezdett az európai rendvédelmi szervek között, hogy aztán a különféle mentéssel foglalkozó szervezetek (tűzoltók, mentők, stb) is csatlakozzanak a játékhoz világszerte.



Az ötletes, jól előkészített és megkomponált fölülnézeti képek azért rendkívül szórakoztatóak, mert segítségükkel betekinthetünk a mentősök, rendőrök, tűzoltók, katonák munkájába, kicsit turkálhatunk holmijaik között, derülhetünk a rejtett poénokon, easter eggeken. Ha jól figyeltünk, Magyarországra az Instagramon roppant aktív rendőrség tette ki az első #tetrischallenge fotót, amit aztán tucatjával követtek a hazai kihívottak, vagy a játékhoz önként csatlakozók – és nem csak katonák, tűzoltók, rendőrök, mentők, hanem civilek is, a legváltozatosabb szakmák képviselői.

A nemzetközi mezőnnyel összevetve nyugodtan kijelenthetjük: a magyar tetriszezők kiemelkedően jól teljesítették a kihívást, remek fotók születtek az elmúlt hónapokban, a Somogy megyei rendőrség fotója még a My Modern Met válogatásába is bekerült, de a Guardian is beválogatta a police_hu instáról az első ilyen fotót. A következőkben a kedvenceinket szedtük össze az internet legjátékosabb őszének hazai terméséből:

A Magyar Rendőrség fantasztikus Instagram oldala elsők között ugrott rá a külföldi mentősök, tűzoltók és rendőrök körében futótűzként terjedő tetris-kihívásra. A szeptember 9-i képen a Készenléti Rendőrség bevetési és dokumentációs feladatok ellátására is alkalmas eszközökkel felszerelt járőrautója látható. (Fotó: Magyar Rendőrség @police_hu / instagram)

Magyar Légimentő Nonprofit Kft. viszonylag hamar, szeptember 23-án rukkolt ki akkor überelhetetlennek tűnő képével, amin egy Eurocopter EC135 T2 CPDS mentőhelikopter a főszereplő, no meg három légimentős és akkurátusan elrendezett életmentő felszerelésük. (Fotó: Magyar Légimentő Nonprofit Kft. @Legimentok / Facebook)

Kevés ennél menőbb #tetrischallenge fotó készült az ősszel. A MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis szeptember 27-én adta közre a magyar légierő épp Pápán állomásozó Jas 39 Gripen vadászgépének főszereplésével készült fotót. (Fotó: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis @mh59airbase / Facebook)

Szeptember 25-én a magyar CSI tagjai, azaz a Nemzeti Nyomozó Iroda központi helyszínelői is teljesítették a kihívást – kimondottan precízen, ahogy azt nyomrögzítőktől el is várja az ember. (Fotó: Magyar Rendőrség @police_hu / instagram)

Október 2.: a Magyar Honvédség Bornemissza Gergely Felderítő Ezrede katonai búvárfelszereléssel és gumicsónakkal teljesítette a kihívást. (Fotó: MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred @felderitoezred / Facebook)

Október 7-én nagyot gurított az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis az egyik nemrég felújított Mi-24-es harci helikopterével. Külön figyelemreméltó a kétfős személyzet mellé harmadiknak kifekvő szerelő és az ő reptéri biciklije. (Fotó: Magyar Honvédség @magyarhonvedseg / Facebook)

Morbid vagy sem, a tatai Stumtem Temetkezés nevű kegyeleti szolgáltató október 8-án dobott nagyot. A fotón a cég ügyeleti kegyeleti gépjárműve és annak felszerelése látható két dolgozóval és kétféle koporsóval kiegészülve. Le a kalappal, hogy ezt így bevállalták! (Fotó: Stumtem Temetkezés Tata @stumtem / Facebook)

Október 11-én a Pető Intézet Óvodájának konduktorai igazán kitettek magukért, megmelengetve minden internetező szívét. (Fotó: Pető Intézet Óvodája @petoovi / Facebook)

A MÁV-Start vasúti kocsijait karbantartó műhelyből indult hódító útjára október 18-án ez a jelentős mértékben szétszedett CAF kerékpárszállító kocsit és hét vasúti dolgozót bemutató fotó. (Fotó: MÁV @mavcsoport / Facebook)

Október 18.: Derencsényi István fotóriporter humorral jócskán átitatott megoldása az egyik legjobb a hazai felhozatalból, bizonyíték arra, hogy kevés hozzávalóból is finomat lehet főzni. Két hortobágyi csikós, egy barna ló, egy karikásostor, egy bot, és autentikus pusztai népviselet – már dőlnek is a lájkok, szívecskék. (Fotó: Derencsényi István - Fotóriporter/Photojournalist @derencsenyiistvanphoto / Facebook)

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút október 25-i fotója négy gyermekvasutassal, egy Mk45 sorozatú kisvasúti dízelmozdonnyal, piros tányérsapkával, dobozgitárral, kalauztáskával, nappali vonatindító jelzőtárcsával felér egy kisebb cukiságbombával. (Fotó: MÁV @mavcsoport / Facebook)

A Magyar Honvédség októbr 31-én publikált fotóján egy szovjet gyártmányú, dinamikus páncélvédelemmel ellátott T-72 AV Ural tank látható, háromfős személyzetével. A harckocsizók magzatpózát nem tudjuk mi indokolja, de kétségkívül némi gyengédséggel ellenpontozza a masszív haditechnikát, és egyben talán arra utal, hogy a páncélozott harcjármű anyaméhként öleli és óvja a benne hazánkat szolgáló katonákat. (Fotó: Magyar Honvédség @magyarhonvedseg / Facebook)

Egyik legnagyobb favoritunk a svábhegyi csillagvizsgáló hat csillagászáról készült november 6-án közzétett kompozíció, ami remekül vezeti a szemet balról jobbra fölfelé lépcsőzetesen a kis távcsövektől a főműszerig, Budapest legnagyobb távcsövéig (60 cm tükörátmérőjű Zeiss-Heyde). (Fotó: Konkoly Observatory/@konkolyobs / Twitter)

"Első nevetés ma" – hány ilyen komment születhetett november 20-án, amikor a rendőrség Instagramján fölbukkant Gál Kristóf, az Országos rendőr-főkapitányaság szóvivőjének tetriszes fotója! Amikor a humor kellő öniróniával párosul, az mindig úgy megcsinálja a napot, mintha nem lenne holnap. (Fotó: Magyar Rendőrség @police_hu / instagram)

A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa december 6-án a bázis egyik új, Airbus A-319-es szállító repülőgépével már ünnepi hangulatban teljesítette a kihívást. Balra 28 katona formál karácsonyfát, amin egy mikulásruhás 29. a csúcsdísz, de az MH 59 betűkért is jár a plusz pont. (Fotó: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis @mh59airbase / Facebook)

December 12., a tetris challenge még tart, bár valószínűleg hazánkban már senki nem képes a pápai Strategic Airlift Capability fotóját űberelni. Az 52 méter szárnyfesztávú, 130 tonnás C–17 Globemaster III szállító repülőgép mellett eltörpül a személyzet, de még a reptéri tűzoltóautó, sőt a tartálykocsi is. (Fotó: Strategic Airlift Capability @StrategicAirliftCapability / Facebook)

(Borítókép: nyolc magyar katona, felszereléssel, páncélozott csapatszállítóval. Fotó: Magyar Honvédség @magyarhonvedseg/Facebook)