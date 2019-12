Megszerezte jogsiját a Mars 2020 marsjáró

Szűk két hónap telt el azóta, hogy először állt saját lábra (vagyis kerékre), de máris újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Mars 2020 marsjáró, ami hiba nélkül teljesítette pályafutásának első tesztútját – jelentette be szerdán a NASA JPL.

A marsjáró tíz órán át gurult fel-alá az űrközpontban, eközben pedig minden akadályt sikerrel vett a kanyarodástól a kisebb rámpákon való áthaladásig, amivel bizonyította, hogy az összes rendszere megfelelően működik. Rich Rieber, a projekt mobilitási rendszerekért felelős vezető mérnöke elmondta, a teszt alapján egyértelmű, hogy a marsjáró elbírja a saját súlyát, és képes az autonóm navigációra, úgyhogy

tulajdonképpen megszerezte a saját jogosítványát.

A kutatók abban bíznak, hogy a jármű a Marson is képes lesz hasonló manőverekre, már csak azért is, mert ott alacsonyabb a gravitáció, mint a Földön. Erre a megérkezése után szüksége is lesz, a marsjáró ugyanis naponta átlagban 200 métert tesz majd meg a tervek szerint. A Mars 2020 minden elődjénél korszerűbb kamerákkal, valamint a képek feldolgozásához szükséges extra számítógéppel is fel lesz szerelve, és a navigációs szoftvere is fejlettebb lesz majd.

Ha minden a terv szerint halad, a Mars 2020 jövő júliusban fog elindulni, és 2021 februárjában landol majd a Marson.