THC-adalékanyag okozhatta Amerika e-cigaretta-járványát

Bebizonyosodott, amiről már korábban is írtunk: a THC hígítására szolgáló E-vitamin-acetát okozhatja az e-cigi-járványt az Egyesült Államokban. Eddig több mint 2500 embert kezeltek kórházban a nyáron kialakult járvány miatt, és 54-en haltak meg az amerikai járványügyi központ adatai (CDC) szerint, írja az MTI.

A THC (tetrahidrokannabinol) a kannabisz proaktív hatóanyaga, az E-vitamin-acetátot pedig június óta adták egyre többen adalékanyagként a THC-tartalmú e-cigaretta töltőanyagokhoz.

A tüdőgyulladás és az influenza tüneteit mutató járvány szintén júniusban tört ki,

így a CDC igazgatóhelyettese, Anne Schuchat szerint „nagyban megmagyarázza” az akut esetek növekedését a THC-s e-cigaretta terjedése.

Az akut tüdőbetegségek egyébként szeptemberben érték el a tetőpontjukat – ekkor írtunk mi is a jelenségről részletesen. Azóta a sürgősségi osztályokra kevesebb beteg érkezik hasonló panaszokkal, de még mindig többen, mint a járvány júniusi kezdetekor, írta a New England Journal of Medicine-ben megjelent egyik jelentés.

Ugyanebben a tudományos folyóiratban jelent meg egy másik jelentés is, amihez a kutatók 16 szövetségi állam betegeinek tüdőszövet-mintáit vizsgálták meg. A szövetminták alapján