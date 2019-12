Saját operációs rendszeren dolgozik a Facebook

Saját operációs rendszert fejleszt a Facebook a saját hardvereihez, hogy a jövőben kevésbé legyen ráutalva a Google-höz hasonló más techóriásokra – írja az Engadget.

A projektet egy volt Microsoftos fejlesztő, Mark Lucovsky vezeti majd, akinek van is tapasztalata az operációs rendszerek megalkotásában, ő ugyanis az egyik atyja az eredetileg vállalatokat megcélzó Windows NT-nek. Azt egyelőre nem tudni, hogy az oprendszer mikor érkezik, vagy melyik termékek kapják majd meg először, de Ficus Kirkpatrick, a cég virtuális és kiterjesztett valósággal foglalkozó részlegének vezetője első körben

az Oculust, illetve

a videóhívásokra kifejlesztett Portalt emlegette.

A Facebook korábban is eljátszott már a saját operációs rendszer létrehozásának gondolatával, mikor a Facebook Home-ot fejlesztették, abból azonban végül csak egy androidos kezelőfelület lett. A törekvés ugyanakkor továbbra is fontos a cégnek, mert nem akarják magukat a piacra vagy a versenytársaikra bízni, ha a túlélés a tét.

A cég egy agy-számítógép interfészen is dolgozik, amit belső források alapján sikerült tenyérnyi méretűvé zsugorítaniuk, ám így is 5-10 év kellhet ahhoz, hogy a technológia a nagyközönségnek is elérhető termékekbe kerüljön be. Emellett az is kiderült, hogy Alexa és Siri mintájára ők is létrehoznának egy virtuális asszisztenst, amivel összefüggésben a Microsoftot is megkeresték.