Azt, hogy a politika belelépett az életünkbe, sajnálatosnak tartom, de ezt nem lehetett elkerülni. „A tudományos kutatást is visszavetette, nagyon sok energia elment rá, azt hiszem, hogy egy rosszabb, kevésbé hatékony felálláshoz vezetett” – mondta Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az Akadémia megcsonkításáról. A magyar tudomány legfontosabb intézményrendszerének számító akadémiai kutatóhálózatot egyéves harc után idén augusztusban elvette a kormánytöbbség, az akadémiai közösség kísérletei kudarcot vallottak, csak apróbb engedményeket tudtak elérni. Az Index TNT podcastjának idei utolsó, karácsony előtti adásában erről a folyamatról, a magyar tudományosság jövőjéről és személyes terveiről kérdeztük az Akadémia elnökét.

Én nem tudom továbbra sem egyértelműen megfogalmazni, hogy milyen célt szolgált ez az egész folyamat. Nyilván nagyon sok kárt okozott, már csak azért is, mert az egész közösség feszült, ideges állapotban volt ez alatt az idő alatt, és hát van is még ma is természetesen