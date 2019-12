Pénz helyett a vízre mennek az ausztrál rablók

A pusztító bozóttüzeken kívül már a Mad Maxből ismert vízhiány is komoly problémát jelent Ausztráliában. Ahogy tovább pusztítja az aszály a kontinenst, úgy kerültek elő az élelmes opportunisták: tolvajok 300 ezer liter vizet loptak el egy gazdától valamikor december 9 és 15 között – írja a Gizmodo.

A rablók a manapság gyakran emlegetett Új-Dél-Walesben, Evans Plain városában csaptak le egy gazda két óriási víztartályára. 80 ezer gallon, azaz 300 ezer liter vizet loptak el, de azt nem lehet tudni, pontosan mikor. Pár hete Murwillumbahban hasonló eset történt, ott 25 ezer liter vizet lovasítottak meg.

A nagy meleg is komoly probléma Ausztráliában, 17-én 41,9 fokos hőmérsékletet mértek. Ezt tetézik a hosszú ideje pusztító bozóttüzek, amik Sydney városát már teljesen beborították füsttel. Az idei bozóttűzszezonban eddig kilencen vesztették életüket, múlt héten két önkéntes tűzoltóval bővült ez a névsor.

A miniszterelnöknek nem volt elég trópusi a hangulat, úgyhogy családjával repülőre ült, és Hawaii-on nyaral. Ezt először tagadta, de a Twitterre hamar felkerültek képek, amik az eredeti verziót bizonyították.

@ScottMorrisonMP sighted a very short time ago (Fri 20/12 7pm) by my uncle in Hawaii. Looks like he's in a real hurry to get back!!! #auspol #ScoMo #bushfires #Scummo #bushfires #AustraliaBurns #wherethebloodyhellareya #whereisScoMo #WheresScotty #AUSTRALIANBUSHFIRES pic.twitter.com/0m9M76hrIc