Már a kamuprofilokban se lehet bízni, kamuképeket használnak

A kamuprofilok már nem csak igazi képeket lopnak, hanem saját deepfake-eket is gyártanak, így akár nem létező emberek is befolyásolhatják a politikai kampányokat – írja a CNN. Erre azért van szükségük, mert egyre kevesebben bíznak a kép nélküli profilokban, amikre a Facebook is vadászik. Így az embereket is átverik, és a rendszert is kijátsszák.

A fiókok, amiket a Facebook pénteken törölt mind egy nagy kampányhoz tartoztak, és mind Donald Trump amerikai elnököt támogatták, miközben Kínát ócsárolták. Több fiók is a The BL nevű Facebook oldalt és weboldalt népszerűsítette linkekkel, és a Facebook szerint mind az amerikai Epoch Times című folyóirat tulajdonosához, az Epoch Media Grouphoz (EMG) köthetőek.

Fotó: University of Colorado Generált hamis kép

A vállalat közleményében tagadja, hogy közük lenne a kamuprofilokhoz, vagy a The BL-hez. Az oldalt korábbi Epoch alkalmazottak hozták létre, és több régi Epochos is ott dolgozik, és a cég szerint innen ered a félreértés. Ezzel szemben a The BL az Epoch Times Vietnam alá tartozik, bár ez utóbbi 2018-ban lekerült az EMG által kiadott médiumok listájáról.

Erre a Facebook azt válaszolta, hogy péntek reggelig a The BL több vezetője is aktív adminisztrátora volt az EMG Facebook oldalainak.

A Facebook és más elemzők szerint a kamuprofilok képein olyan emberek mosolyognak a fényképezőbe, akik soha nem is léteztek. A képeket a deepfake videókhoz hasonlóan AI technológiával gyártják. Korábban csak igazi felhasználók képeit nyúlták le, és például a 2016-os Trump-kampány alatt aktivizálódtak. Ezek a kamuprofilok egy tucat Trump-párti csoportot készítettek Amerikának Szüksége Van Trump Elnökre, vagy éppen TRUMPPAL & PENCE-SZEL VAGYUNK címekkel.

Mikor a hetekben a Snopes nevű factchecking oldal kritizálta a Facebookot, amiért hagyja, hogy ezek a kamuprofilok az oldalon garázdálkodjanak, a közösségi oldal azzal reagált, hogy de igenis a felhasználói jelentések és saját elemzéseik során egy csomó ilyen fiókot már töröltek.

A kamuképeket gyártó technológiák küszködnek a szimmetriával, így nem mindig sikerülnek jól az általuk generált szemüvegek és fülbevalók, és a háttérgyártás sem az erősségük.

Idén több olyan netes oldal is felbukkant, amin bárki deepfake-eket gyárthat, és az elemzők egyelőre nem tudják biztosan megállapítani, hogy a képek házilag, vagy ezeken az oldalakon készültek.

Pénteken a Facebook bejelentette, hogy 72 Instagram-, és 610 Facebook fiókot törölt, valamint 89 oldalt és 90 csoportot. Nagyjából 55 millió felhasználó követett ezek közül legalább egy oldalt, amik összesen nagyjából 10 millió dollárt költöttek politikai hirdetésekre.