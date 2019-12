A Facebook nem túrja többé a telefonkönyvünket a barátaink után

A Facebook nem ajánl többé olyan ismerősöket, akiket a telefonkönyvünkből túrt elő – írja a BBC. A közösségi oldal a kétlépcsős beléptetéshez kérte el a felhasználók telefonszámát, de 2018-ban kiderült, hogy azokat célzott hirdetésekhez és barátok ajánlására is felhasználta. Ezt a praktikát szünteti be 2020-tól.

Amikor lehullott a lepel, több jogvédő és kiberbiztonsági szakember is kritizálta, hogy a Facebook ilyeneket művel, és ennek mostanra lett meg az eredménye. A Kit ismerhetek funkció eddig úgy működött, hogy az oldal megfigyelte, kivel van sok közös ismerősünk, kivel szereplünk egy képen, és kivel tartozunk egy hálózathoz (iskola, munkahely, közösség). Ezeken kívül pásztázta a telefonkönyvünket is, ahol olyanok számát is megtalálta, akik nem facebookoznak, tehát nem is adhattak engedélyt, hogy az oldal megismerje a telefonszámukat.

Tehát ha Facebook valakinek a telefonkönyvében megtalálta a számunkat, felajánlott minket neki az oldalon, mint potenciális ismerőst.

A Facebook egy 5 milliárd dolláros amerikai FTC büntetés keretein belül ígérte meg, hogy beszünteti a telefonszámok ilyen jellegű felhasználását. Célzott reklámokhoz elvileg már június óta nem használja őket, és 2020-tól világszerte beszünteti az ismerősajánlós adathalászatot is.

Akik bekapcsolták a kétlépcsős bejelentkezést, és továbbra is használni akarják, azok kénytelenek kikapcsolni azt és maguktól törölni a számukat a Facebookról, amit követően újra bekapcsolhatják a biztonságosabb beléptetést.