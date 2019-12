Egy 8 éves gyerek közel 8 milliárd forintot keresett idén a YouTube-on

2019-ben Ryan Kaji (családja) 26 millió dollárt, azaz 7,7 milliárd forintot keresett YouTube videóival, amivel megszerezte az oldal legjobban kereső influenszere címet – írja a CNN. Ugyanő tavaly a gyenge 22 millió dolláros eredményével is elvitte a trófeát, szerencsére idén sikerült még négymillióval szépíteni az eredményén. Ez bruttó összeg, amit a Forbes olyan tényezőkből rakott össze, mint például a szponzorált tartalom, reklámok, vagy turnék.

Ryan öt évesen kezdte az influenszerkedést: játékokat bontott ki, és egy kamerának beszámolt arról, mi is volt a dobozban és mennyire örül neki. Ezzel mára 23 millió feliratkozót, és közel 35 milliárd megtekintést hozott össze.

Ryan az évek során sokat komolyodott, ma már tudományos témákkal is foglalkozik, kísérleteket végez, és még spanyol nyelvű csatornája is van. A Walmart és Target üzletekben a sajátmárkás játékait is árulják.

A második helyre a Dude Perfect nevű társaság került 20 millió dollárral, ők leginkább sportos-trükközős videókban utaznak. A harmadik helyre szintén egy fiatal vállalkozó, az öt éves Anastasia Radzinskaya került Dél-Oroszországból. Radzinskaya cerebrális paralízissel él, és édesapjával közösen gyártanak videókat. Az összes csatornáján összesítve 107 millió feliratkozója van, és 42 milliárdan nézték meg a videóit. Ő 18 millió dollárral zárta az évet.

A botrányhős PewDiePie, aki nemrég bejelentette, hogy rövid szünetet tart, hiába büszkélkedhet a második legtöbb feliratkozóval (az indiai T-Series után), így is osztoznia kellett a hetedik helyen a bevételi listán Markiplierrel, aki idén szintén 13 milliót keresett.

A Forbes elemzése szerint a YouTube tíz legnagyobb sztárja 2018 június 1 és 2019 június 1 között 162 millió dollárt söpört be összesen. Véletlen egybeesés, de ez majdnem megegyezik azzal a 170 millióval, amit cég befizetett büntetésként a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnak, mert gyerekeknek célzott hirdetéseket jelentetett meg szabálytalanul. Jövőre már nem lesznek személyre szabott hirdetések gyerekeknek készült tartalmakon.