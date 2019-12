Először sikerült abszolút nulla körüli hőmérsékletre hűteni a legót

Valószínűleg önök között is sokan vannak, akik legót vettek, vagy kaptak idén karácsonyra, ami nem is túl meglepő, hiszen a Lego továbbra is a világ egyik legnépszerűbb játéka, megfelelő mennyiségű legókockával és kreativitással pedig szinte bármit létre tud hozni az ember. Ezt semmi sem bizonyítja jobban a Lancasteri Egyetem kutatóinak friss kísérleténél, melyben az univerzum legalacsonyabb hőmérsékletű legókockáit sikerült létrehozni – írja a Science Daily.

A kutatók a Scientific Reports című tudományos szaklapban publikálták a tanulmányukat, melyben az egyetem rekorder dilúciós (hígító) hűtőberendezésével hűtöttek le egy legófigurát, illetve nég egymásra helyezett legókockát. A Lancasteri Egyetem hűtője a világ leghatékonyabb ilyen berendezése, csupán 0,0016 fok választja el attól, hogy abszolút nullára, vagyis −273,15°-ra hűtse le a belsejét. Összehasonlításképp ez a szobahőmérsékletnél 200 ezerszer, a mélyűrnél pedig kétezerszer hidegebb.

Ez elsőre értelmetlennek tűnik, ám a tavaly általunk is megtekintett IBM Q-hoz hasonló kvantumszámítógépek működéséhez például elengedhetetlenek, ugyanis ezek környezetében a hőmérsékletet folyamatosan az abszolút nulla tartomány közelében kell tartani. Mint kiderült, a legókockákat sem felesleges berámolni egy ilyen hűtőbe, az eredmények ugyanis azt mutatják, hogy

a sajátosan egymásba illeszkedő legókockák olyan struktúrát alkotnak, ami rendkívül jó hőszigetelő ezen az extrém alacsony hőmérsékleten.

Fotó: D. E. Zmeev et al / Scientific Reports

A kutatást vezető Dmitry Zmeev elmondta, hogy ez a tulajdonság elég jól jöhet a jövő tudományos eszközeinek, így többek közt a dilúciós hűtőknek a megépítésénél is. Ez azért fontos, mert ha a Lego alapanyágul szolgáló akrilnitril-butadién-sztirolról kiderül, hogy tényleg helyettesítheti a jelenleg használt tömör anyagokat, akkor jóval olcsóbban lehet majd előállítani a jövő hőszigetelőit.

A kutatók elmondták, hogy a következő lépés egy új hőszigetelő megtervezése és 3D nyomtatóval történő megalkotása lesz, ami remélhetőleg kulcsszerepet tölthet majd be a dilúciós hűtőberendezések következő generációjában.