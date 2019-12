Készül az új Windows 10, ezek lesznek benne

Jövő tavasszal adja ki a Microsoft a Windows 10 operációs rendszer következő nagy frissítőcsomagját, de az Insider Programban már most letölthető és tesztelhető a számtalan új megoldás kezdetleges verziója. A frissítést Windows 10 2004 és 20H1 neveken ismert.

Rengeteg beállítást kifinomultabbá válik

az eszközök új illesztőprogramjai nem települnek automatikusan, azok az opcionális frissítések közé kerülnek

a feladatkezelőben megjelenik a merevlemezümnk típusa, és monitorozható lesz a grafikus kártya hőmérséklete

csökken a Windows Search kereső erőforrásigénye

csökkenthető a Windows Update erőforrásigénye, ha lassú a netünk

több információt kapunk a hálózati központban

Az egész rendszer egy kicsit intelligensebb lesz, a kereső például kezelni tudja majd az elütéseket, így ha véletlenül Powerpiont írunk be a Powerpoint helyett, akkor is tudja majd, hogy mire gondoltunk. Végre. Hasonló célt szolgál a SwiftKey beépülése, ami egy nagyon jó billentyűzet app iOS-re és Androidra, és ez támogatja a Windowsban is a gépelést - az újdonság az, hogy magyar nyelven is.

Diktálni viszont, ami nagyon hasznos funkció lenne, egyelőre nem tudunk magyarul, de az angol nyelv mellé bekerült a francia, a német, az olasz, a spanyol a portugál és a kínai nyelvek támogatása is, és ha beszélni akarunk a gépelés helyett, elég lesz a szövegmezőben lenyomni a Win+H kombinációt.

Könnyebb lesz lecserélni a fiókunkhoz tartozó fényképet, gyorsabban elrendezhetjük a virtuális asztalokat, és a felhőből letöltött fájlokkal is helyreállítható lesz a Windows, hogy biztosan a Microsoft eredeti összetevői kerüljenek a gépre.

