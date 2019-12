Virtuális rendszámot tennének a drónokra

A távolból is lekérdezhető, egyedi elektronikus azonosítóval kellene ellátni a nem állami szerv által működtetett drónokat az amerikai légügyi hatóság (FAA) javaslata szerint, ezzel is biztonságosabbá tennék az amerikai légteret. A javaslatot most hatvan napig lehet véleményezni, majd utána lehet végleges döntés, írja az AFP.

A javaslat alapján a hatóságok és különböző szervek a távolból azonosíthatnák a drónokat és azok üzemeltetőit, és ez alapján dönthetnék el, hogy ezek mennyiben jelentenek biztonsági kockázatot egy adott helyzetben. Azzal is érvelnek, hogy fel akarnak lépni az illegális kábítószerek vagy veszélyes anyagok csempészése, az illegális megfigyelések ellen.

A drónoknak egyre nagyobb szerepük lesz a kereskedelmi szektorban és a csomagszállításban. Az FAA szerint másfél millió drónt regisztráltak náluk 160 ezer drónpilota mellett.