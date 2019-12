Hadrendbe állították az orosz hiperszonikus rakétarendszert

Pénteken először állították hadrendbe a hiperszonikus, irányítható szárnyas siklóblokkal felszerelt Avangard rakétarendszert. Erről Szergej Sojgu védelmi miniszter tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt, írja az rt.com.

A rakétarendszert elsőként az orosz hadászati rakétaerők Orenburg megyében állomásozó dombarovszkiji rakétaezrednél állították rendszerbe.

Fotó: Orosz védelmi minisztérium

Az Avangard hadászati rendszer irányítható szárnyas harci siklóegységgel felszerelt interkontinentális rakéta. A szárnyas blokkot a Moszkva megyei Reutovban található gépipari tudományos és termelési egyesülés fejlesztette ki. A kísérletek a fegyverrel már 2004 óta folynak.

Az Avangard siklóblokkja a sűrű légrétegekben a hangsebesség több mint hússzorosával (óránként több mint 24 500 kilométerrel) képes repülni,

a rakétaelhárítási rendszereket a haladási irányát és magasságát módosító manőverekkel meghaladva.

Az orosz elnök tavaly tavasszal jelentette be, hogy egyedülálló, új fegyvereket fejlesztenek ki, köztük az Avantgard kódnevű hiperszonikus hadászati interkontinentális rakétarendszert, amely hagyományos és atomrobbanófejek hordozására egyaránt alkalmas. Az új eszközök között említette még egy nagysebességű, nukleáris robbanótöltet hordozására alkalmas víz alatti drónról, illetve a Kinzsal (Tőr) névre elkeresztelt, légi indítású rakétáról is. Ezen a héten Putyin ismét utalt arra hogy hazája az egyetlen ország, amelynek hiperszonikus fegyvere van, vagyis Oroszország a történelem során most először jár élen a világban egy teljes fegyverzetcsoport kifejlesztésében, míg korábban mindig csak kullogott az Egyesült Államok után.

Moszkva szerint az Avangard megjelenése nem sérti meg a hadászati támadófegyverek korlátozásáról szóló megállapodást. A Dmitrij Medvegyev orosz és Barack Obama amerikai elnök által a hadászati támadófegyverek korlátozásáról 2010-ben megkötött új START-3 egyezmény hatálya 2021-ben jár le, írja az MTI. Mindazonáltal Szergej Lavrov orosz külügyminiszter múlt vasárnap kijelentette: Moszkva kész kiterjeszteni a START-3-at az Avangard rakétarendszerre és a Szarmat interkontinentális nehézrakétára is.

Abból indulunk ki, hogy az Avangard és a Szarmat az egyezmény (a START-3) hatálya alá esik. Készek vagyunk beépíteni ezeket a fegyverzeteket és rendszereket a meglévő START-3 egyezménybe, természetesen akkor, amikor meg lesz hosszabbítva

− mondta Lavrov egy tévéműsorban.