Furán viselkedik a Betelgeuse, felrobbanhat az égbolt egyik legfényesebb csillaga

Szokatlan homályosodást észleltek a csillagászok az Orion csillagkép legfényesebb csillagán, a vörös óriásként haldokló Betelgeuse-ön. Egyelőre senki nem tudja, mi történik pontosan, de a feltételezések szerint a megfigyelés a Betelgeuse közeli szupernóvává alakulásának jele is lehet.

A Betelgeuse felrobbanásáról szinte évről-évre jelennek meg hírek, feltételezések, nem biztos tehát, hogy a mostani adatok tényleg ezt jelzik előre. Decemberben mindenesetre a szokásosnál jelentősen halványabbá vált a Földtől 5-600 fényévre lévő óriáscsillag, soha korábban nem látták még ilyen gyengének a fényét.

A Betelgeuse nagyon régóta foglalkoztatja a csillagászokat és az amatőröket. Az Orion csillagkép második legfényesebb égitestje az egyik legnagyobb méretű ismert csillag, átmérője kb. ezerszerese a Napének, szokásos fényereje pedig a százezerszerese. Ha a Betelgeusét a Nap helyére „tennénk”, a csillag egészen a Jupiterig érne.

A csillag vörös óriásként életciklusa végén tart, csillagászati értelemben lényegében bármelyik pillanatban felrobbanhat, igaz, ez azt jelenti, hogy egymillió éven belül bármikor – kis esély arra is van, hogy már fel is robbant, csak ennek még nem ért el hozzánk a fénye. Amikor ez megtörténik, az erős fényjelenség a föld nappali égboltján is tisztán kivehető lesz, éjszaka pedig nagyjából akkora lesz a fénye, mint a teliholdnak. Ha a közeli szupernóva-robbanás bekövetkezik, a csillagászok élőben tanulmányozhatnák az univerzum egyik leglátványosabb eseményét.