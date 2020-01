Kiderült az 1916-ban lefejezett betyár neve

Negyven év elteltével sikerült azonosítani azt a fej és végtagok nélküli holttestet, amire még 1979-ben bukkant rá egy család Idaho államban. A barlang, amiben a hulla hevert, olyan kies területen fekszik, hogy csak a vakvéletlennek köszönhetően találtak rá Joseph Henry Lovelessre, akinek a nevét egészen mostanáig nem is tudták.

A helyi rendőrségen alapos emberek dolgoznak viszont, és mivel egészen mostanáig csak egy holttestük volt (mínusz egy fej, két láb, két kar), az ügyet nem zárták le. A Clark megyei seriff december 31-én, egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a holttest Joseph Henry Lovelessé, de mivel a gyilkosa kiléte egyelőre ismeretlen (az önkezűséget kizárták), az ügy továbbra is aktívnak számít.

1979-ben a holttestet, pontosabban a torzót találták meg, 1991-ben aztán egy túrázó egy mumifikálódott kézre bukkant a barlangban. Ezt követően a nyomozók egy kart és két lábat is megtaláltak, de hiába szállt be a nyomozásba az FBI és az idahoi állami egyetem is, további testrészeket nem találtak. A maradványok alapján arra jutottak, hogy az illető a negyvenes éveiben járó férfi volt, vörösesbarna hajjal. 2019 elején a rendőrség és az egyetem a DNA Doe Project (Ismeretlen DNS Projekt) nevű, azonosítatlan holttestek DNS vizsgálatával és beazonosításával foglalkozó szervezethez fordult segítségért.

A vizsgálatból kiderült, hogy a holttest a Utah államba első hullámban érkező mormon telepesek leszármazottja, és nagyapja valószínűleg négy feleséggel együtt élő poligám mormon volt. Ez egyben azt is jelentette, hogy az ismeretlennek több száz rokona is lehet. Az igazi nyomozás csak ezután kezdődött, harmad-unokatestvéri szintről kezdték szűkíteni a kört, újságcikkeket, sírfeliratokat, anyakönyveket néztek át, és így került képbe egyre többször Joseph Henry Loveless, akinek az életében elég sok furcsaságot találtak: például a sírjában nem fekszik senki.

Loveless második feleségét, Agnes Octavia Caldwell Lovelesst 1916-ban egy Walt Cairns nevű férfi gyilkolta meg, legalábbis a korabeli újságcikkek alapján. És akkor jött még egy furcsaság: Agnes temetésekor az egyik gyereke azt mondta, a gyilkosságért az apjuk ül börtönben, de úgysem lesz bent sokáig, mert nem az a fajta. A nonprofit nyomozása végén kiderült, hogy Joseph Henry Loveless 1870. december 3-án született Utah-ban, mormon telepesek gyerekeként. Kétszer házasodott, első felesége elvált tőle, mert a férfi nem törődött vele. Alkoholcsempész és alkalmi pénzhamisító volt, Idaho államban közismert bűnözőként tartották nyilván.

Loveless több álnevet is használt, pl. a Walt Cairns-t és a Charles Smith-t is. Többször meglógott a fogdából és a börtönökből, egyszer menekülés közben lestoppolt egy vonatot. A vizsgálók szerint 1916. májusában ölhették meg, nem sokkal azután, hogy meglógott a cellából, ahol felesége meggyilkolásának vádjával tartották fogva. Az utolsó, egyben legfontosabb nyomnak egy körözési plakát bizonyult, amit legutolsó szökése után készítettek róla, és amin pont abban a ruhában ábrázolták, amiben a barlangban megtalálták.

A férfi leszármazottainak fogalmuk sem volt felmenőjük illusztris múltjáról, és gyilkosának kiléte is ismeretlen.