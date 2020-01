Természetes tavak ezrei áradhatnak ki a Himalájában a klímaváltozás hatására megolvadó morénák miatt egy friss kutatás szerint, ami komoly veszélyt jelenthet a hegy lábánál élőkre – írja a Phys.org.

A Potsdami Egyetem kutatói a Proceedings of the National Academy of Sciences szaklapban publikálták tanulmányukat, melyben 5,4 milliárd szimulációt futtattak le, hogy kiderítsék, milyen következményekkel járhat a Himalája gleccsereinek olvadása. A topográfiai és műholdas adatok segítségével felállított modellekre épülő szimulációkból kiderült, hogy nagyjából 5000 olyan természetes tó van a hegységben, ami a környező morénák miatt instabil lehet.

A Himalájában a klímaváltozás már most is számos változást idézett elő, mások mellett a tavak kialakulása is az olvadó gleccsereknek köszönhető, a lefolyó víz ugyanis könnyen felgyülemlik a gleccserszakadékokban. A víz továbbfolyását sok esetben a gleccserek vagy mozgó jégtakaró által szállított, lerakott kőzettörmelék, az úgynevezett moréna akadályozza meg, ezt azonban jég tartja össze, ha pedig a jég elolvad, a tó kiáradhat. Ez az elmúlt évtizedekben is többször előfordult már, azonban

ha a gleccserek tovább olvadnak,

az egyre nagyobb nyomást fog helyezni a morénákra,

ez pedig egyre több áradást idézhet elő.

A dolog elsősorban azért problémás, mert a hegy lábánál élők komoly veszélynek lehetnek kitéve, ha megnövekszik a lefolyó víz mennyisége. Főleg mert a szimulációk alapján a legnagyobb tavaknál a legvalószínűbb az áradás kockázata. A kutatók arra is rámutattak, hogy a Himalája keleti felén háromszor nagyobb az áradások esélye, mint a hegység más részein. A korábbi kutatások alapján a következő évtizedben a Himalája gleccsereinek kétharmada fog eltűnni.

(Borítókép: A nepáli Namche Bazaar és a Himalája hatezer méter feletti csúcsai az Everest-csoport / Mohai Balázs / MTI)