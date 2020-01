Japán szeretne lenni a második olyan ország, ami embereket küld a Holdra, ezért már korábban bejelentették, hogy csatlakoznak a NASA Artemis holdmissziójához.

Az Egyesült Államok szerint a Hold a közeljövő egyik fontos stratégiai pontja lesz gazdasági és biztonsági szempontból. A Japánnal közös együttműködés nem titkoltan azt a célt is szolgálja, hogy lenyomják Kína egyre merészebb űrkutatási elképzeléseit.

2019 májusában jelentette be az Egyesült Államok az Artemis programot, aminek a célja, hogy 2024-ben újra embert juttassanak a Holdra. A program másik eleme a Gateway nevű támaszpont megépítése, melyben lakófülkék, laboratóriumok és dokkolók kapnak helyet, aztán innen indulnának az asztronauták a Hold és Mars felfedezésére. További célok között szerepel az is, hogy épület legyen a Hold felszínén az évtized második felére, ezzel is beelőzve a kínaiakat, akiknek hasonló elképzeléseik vannak.

Japán tervei közt az szerepel, hogy a lehető legelső missziónál elérjék, hogy ők is a Holdra léphessenek. Ez egybevág Donald Trump terveivel is, aki 2024 után évente küldene újabb csapatokat a Holdra. Az első csapat vegyesen férfi és női asztronautákból állna az elképzelések szerint, a japán asztronauták pedig a 2025-ös vagy az az után induló missziók tagjai lehetnének.

A kérdés nagyban függ attól is, hogy mennyi pénzt hajlandó Japán abba invesztálni, hogy minél hamarabb megtörténjen a holdsétájuk.

Abe Sinzó miniszterelnök támogatja, hogy szorosabbra fűzzék az űrkutatás terén a kapcsolatot az Egyesült Államokkal. Az űrkutatásra szánt éves keretük 35-40 milliárd jen (95-110 milliárd forint), 2024-ig pedig olyan 213 milliárd jent költenének a programra.

Az amerikai kormány tavaszra ígéri, hogy részletesebb információkat közöl az Artemis programról, ekkor derül ki az is, hogy a japánok holdmisszióra szánt pénze elég lesz-e egy sétára is, vagy ahhoz mélyebben bele kell nyúlni a költségvetésbe.